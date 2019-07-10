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朗濤加入新盤戰 短期開價

【明報專訊】新界東新盤戰亦一觸即發，已有30年未有在本港開售純住宅項目的鷹君（0041），自1989年推出中半山寶樺臺後，再度在本港發展的大埔白石角朗濤，早前獲批預售樓花同意書後，昨日上載樓書，預計短期內開價及開放設於旺角朗豪坊的示範單位。

鷹君羅俊謙：樓市將平穩發展

上述朗濤樓花期長約1年，鷹君執行董事羅俊謙表示，樓盤的目標客群以換樓客、新婚夫婦及家庭客為主，項目定價將參考同區新盤。他認為，今年上半年新盤市場銷情理想，加上本港住屋需求大，相信樓市長遠會平穩發展。

朗濤由8座14層高、2座4層高的住宅大廈組成，總共提供723伙；項目提供戶型涵蓋一至四房，亦提供連花園或連天台的特色戶及複式戶，當中主打兩、三房，佔全盤總數逾六成，標準單位實用面積介乎357至2083方呎，特色單位最大實用3098方呎。

另單位主要交樓配套包括Miele煮食爐、蒸焗爐、洗衣乾衣機；Gorenje酒櫃、大金冷氣機等。住客會所方面，除佔地29,000方呎的園林花園外，亦設有游泳池、健身室、音樂室、多用途宴會廳及兒童玩學區等設施。

天鑽周六賣332伙 五成發價單

至於中海外（0688）旗下大埔山塘路天鑽，過去5天料收逾750票之際，昨上載銷售安排，周六新一批推售332伙，當中184伙屬出價單形式發售，佔比為55%，另外148伙採招標形式發售，佔比為45%，並由本周六起至8月31日，每日進行招標截標。。以發價單發售184伙計，超額認購約3倍。另嘉華（0173）旗下大埔白石角的嘉熙，亦將於本周六以發價單形式發售15伙。

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