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「龍牀盤」菁雋再推120伙 收6800票 今年收票第三多 新界五盤夾擊

【明報專訊】上周突擊劈價逾三成重推、內房佳源國際（2768）與「舖王」鄧成波持有的屯門「龍牀盤」菁雋，近日成為市場焦點，昨晚再加推120伙，即全盤348個標準戶全告開價（其中兩伙去年底售出），樓盤過去4日累收6800張入票，帶動新盤戰進入白熱化階段，另外5個新界盤出手「夾擊」。

明報記者 林尚民、張允亭

自上周六開放示範單位及收票以來，菁雋反應理想，昨日早上記者到場參觀，未到11時開放現樓時間，已有大批準買家排隊等候進場睇樓及入票，賣方開放的16樓全層，更是全層迫滿睇樓人士。

新推單位入場費210萬起

市場消息指出，菁雋過去4日累收約6800票，以已出價單但未售單位347伙計，超額逾18倍；以收票數量計，成為繼會德豐（0020）將軍澳日出康城MONTARA、GRAND MONTARA，分別累收約1.8萬及7800張入票後，今年收票第3高新盤。

因應市場反應理想，賣方昨晚加推4號價單涉120伙，包括108個開放式戶、12個兩房戶，實用面積132至387方呎，扣除最高22%折扣，折實價210.3萬至681.1萬元，已再無200萬元以下單位，平均折實實呎17,167元，即重返去年底首張價單水平，與日前推出的3號價單折實平均實呎17,258元相若，較上周公布的2號價單折實14,861元更高逾15%。

20伙折實價低於200萬元

綜合菁雋已推出的4張價單，共有349伙已開價；整批單位共276個開放式戶，折實價173.8萬至328.3萬元，低於200萬元約20個；一房戶36個，折實價328.8萬至429.1萬元；兩房戶36伙，折實價511.8萬至681.1萬元；連同另一伙去年底已開價的特色戶，即目前已公布售價但未售出之單位共347伙（2伙於去年底售出）。

正當菁雋重推，新界有多個樓盤出手「夾擊」，其中與菁雋相對望的新地（0016）屯門御半山II期，連續兩日公布銷售安排，周五發售20伙、周六再推售10伙。

御半山II期 瑧頤OMA OMA周五起開售

另新世界（0017）上月底推出至今累沽近190伙的元朗瑧頤，周五亦再展開新一輪銷售推出63伙。

永泰（0369）屯門掃管笏新盤OMA OMA亦加推50伙，永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖指出，今次原價加推之單位，入場費最低單位為1B座5樓C室，屬實用254方呎開放式間隔，售價361.4萬元，實呎14,228元。

鍾續指出，項目迄今套現9.4億元；OMA OMA周六亦會推售110伙，當中27伙屬招標形式發售。

另會德豐將軍澳日出康城GRAND MONTARA錄首宗撻訂，為1A座27樓B室，上月底以1030.6萬元售出，買家新近撻訂，料遭殺訂5%涉逾51萬元。

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