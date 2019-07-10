陳德豪﹕大巿本月料浮沉 百威掛牌難大升

中美貿易問題未解 須加倍留意

聯儲局減息決定不會只聚焦在單一的經濟數據，現時7月減息的機會仍高達100%，因此仍需要留意其他經濟數據。相信聯儲局不會單單因為最新的非農就業數據強勁而推翻兩個月以來的放鴿態度。既然如此，為何昨天港股受壓？我認為很大部分是因為投資者很多都趁機獲利。

港股在G20峰會前已經漲了很多，恒指最近低位26,500點，高位29,000點，指數已反彈約10%，不少個股表現更佳。因此很多在低位已經開始吸納的投資者可能趁這次機會賣出部分已經獲利的投資，以增加自身的靈活性。同時大市又缺乏其他利好消息支持，導致過去兩天的跌勢。

至於資金方面，6月計北水總共流入400多億元，是至2019年以來流入量最多的一個月。值得留意的是，本周內地科創板將會有21隻新股招股上市，預計大約會凍結萬億元人民幣資金，這會影響資金的流向，現時資金未有見到轉向為淨流出的信號，恒指今個月表現應持續浮浮沉沉。

中美貿易戰上周六剛好一周年，截至現時為止，近半中國對美出口貨品，以及70%美國對華出口貨品被加徵關稅。整年貿易戰劇情反轉，由本來投資者希望兩國有望達成共識，突然變成雙方停止談判。現時兩國也只是在日本G20峰會上同意不加徵新的關稅，還沒有確實的計劃及時間表去展開對話，中美之間似乎仍有重要的議題要解決，未來的發展須加倍關注。

華為手機對外國吸引力勢下降

科技戰風波稍微緩和，有傳華為鴻蒙系統已開啟相關測試，華為的Mate 30系列可望成為搭載「鴻蒙」系統的機體。擁有自己研製的作業系統雖然可減少對美國公司的依賴，但相對地華為手機在外國的吸引力也會下降，因為Google相關的服務牽連實在太多，涵蓋各種應用程式以至雲端服務等，自行研發的系統令外國買家轉換手機的成本太高，因此如果華為事件不能圓滿解決，華為外國的銷情必大打折扣。

上次文章曾提及「啤酒股」百威亞太（1876）首兩日招股錄得超額認購1.46倍，反應不過不失，在現時處於不上不落的大市氛圍中，相信很難似中煙（6055）那種程度的大升。但由於百威亞太為內地第三大啤酒公司，僅次於青島及華潤啤酒，而它的毛利率逾五成，相信在首日掛牌的表現不會太差。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]