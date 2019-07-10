湯文亮﹕港交所令人失望

陸東是超級分析員，他的說話我一定相信，於是買了不少港交所股票，情况一如陸東兄所料，香港股市成交量很快超越2000億元，港交所的股價亦升穿300元，當大家以為一切如陸東所料，港交所股價很快會超過500元，但事實又不是這樣，當股市成交量超過2000億元之後，不但裹足不前，而且掉頭向下，港交所股價亦同步而行。

「賊股」太多 散戶心灰意冷不利成交

很多人問我點解，我真的不知道，可能新上市的公司太多，當中有不少在上市之後立刻發出盈警，令到捧場客焦頭爛額，久而久之，香港人再不熱中買股票，所以股票成交量每况愈下，雖然港交所股價仍然可以保持在高水平，但我認為與股票成交量不相稱，如果成交量一直維持在低於1000億元以下水平，我相信港交所的股價很快會調整。不過，如果港交所撥亂反正，封閉綠色通道（如果有的話），令到內地以及香港市民有信心投資香港股票，成交量激增亦非難事。如果港交所維持現狀，不接受批評，香港政府唯一可做的就是開多一家港交所，有競爭自然有進步，大家千祈唔好以為我講笑。

以前澳門只得一個賭牌，及後增至3個再增至6個，當時有不少人話大鑊了，咁多賭牌再加上無數賭廳，開賭的人如何生存？其實，除了有競爭才有進步之外，最緊要是令到賭錢的人覺得賭場是公平公正，沒有欺騙成分，自然會吸引人去賭錢，贏輸反而是其次，因為每一個賭仔都會認為自己是贏家，輸錢只不過是暫時的，現在每一個賭場的營業額都比當時是單一經營時為大，李小加就不懂得這個道理。

其實，要股票市場回復生機是很簡單，就是任何公司在上市後兩、三年一定要保持上市前的盈利，以及派發合理的股息，有了這些保證，新上市公司的股價就算不升都不會大跌，當股民回復信心之後，股票成交量必定會激增，如果維持現狀，只會愈玩愈縮，成交量只得幾百億的市場，話自己係世界金融中心，真係講都冇人信。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]