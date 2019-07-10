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周顯 投資二三事

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周顯﹕莊友堅 有幾堅？

【明報專訊】有人問在股壇中，我認為最叻的人是誰？我脫口而出：「莊友堅！」

有人認為，他是細價股玩家，但我認為，他叻的地方，並不在於、或不止於細價股。

話說他在上世紀1980年代中期，已經投入股票市場，比起多名1990年代初才出道的玩家，他還早了好幾年。他的成績固然很好，但還稍稍比不上1990年代那些勇將，然而，在金融風暴爆發時，最勇的幾名仁兄，大多數都是清倉離場，逃過了的，也有很多逃不過科網股和SARS前幾年的股樓齊跌。

而莊友堅呢？他一直維持進兩步退一步、進三步退一步或兩步，既沒有一跳十步，也沒有一退幾步，路遙知馬力，永遠在前進着。

到了2007年，他已經是細價股玩家當中最強的一位，這並非因為他贏時贏得最多，而是因為他的表現最穩定，正是應了巴菲特的那句話﹕水退時，才知誰沒穿褲子。

但他真正叻的地方，到這時才顯露出來。他的實力足夠雄厚了之後，沾手的股票，服務的客戶，也從細價股變成了大型股票，甚至是藍籌股。由於炒賣細價股和藍籌股是基於不同的思維，就我的觀察，沒有一個人可以從細價股成功轉型到藍籌股，他是唯一的一個。當然了，轉不到型的人，身家也很難跳到另一個層次。

最精彩的，還是他在2017年，把手上大部分的存貨出清，套回了兩三百億元現金，逃過了股災。所以，他其實是all-rounded的奇才，因此我才最佩服他。

[周顯 投資二三事]

相關字詞﹕細價股 莊友堅 周顯

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