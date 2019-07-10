劉思明﹕大巿欠焦點 財險逆巿升可留意

恒指昨低開後跌至28,156點V形反彈，幾乎收復失地，但很快又下試低位，早市最多跌250點、低見28,080點喘穩，收報28,116點，跌215點或0.76%；國指跌0.7%。大市成交703億元，低於60天平均逾兩成，交投冷清。

持續低迷 恒指交易區料下移

據《明報》港股數據庫，升跌比率24比76，跌逾3%佔下跌股份不足一成；陽燭對陰燭為28比72，大市普遍下跌，沽壓不大偏軟為主。大市連續5日轉淡。

雖然恒指守住28,000點關口，但國指初步跌至10,670點低位；而恒指國指成分股高於20天線降至約一半水平，高於50天線比跌至不足四成，加上大市轉淡，倘未能迅速扭轉頹勢，低迷情况料會持續，恒指交易區有機會下移至27,400至28,200點。

行業近全線跌 惟沽壓不大

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，近全線下跌，只有能源業升0.2%，惟行業僅三成多股份上升。整體有三分之一的行業跌幅多於1%，跑輸恒指國指的板塊，工業製品、汽車相關、家居用品跌1.6%、1.7%表現最差，行業沒有明顯沽壓，但個別行業如科技、內房、啤酒、豬肉股受壓。

油價持續反彈，油服股做好，支撐能源行業表現。此外，個股如大家樂（0341）、華潤水泥（1313）、李寧（2331）、金沙中國（1928）、海底撈（6862）等淡市做好，共通點是強勢外，沒有主題。內險股跟隨內地A股調整，財險（2328）卻向好現強勢，值得留意。

財險的車險業務保費收入增長疲弱，綜合成本率較高，拖累股價一直落後同業。不過，銀保監加大車險市場整治，早前就針對違規的行為，叫停地市級保險機構的車險業務，當局加強監管，將有助緩和行業過度競爭形成的惡性循環。

車險監管加強 緩和競爭

內地推出保險業減稅政策，財險今年首季有效稅率從2018年首季的29.7%降至19.1%；財險非車險保費保持快速增長，首季按年增長近四成，有望抵消車險業務不振。此外，財險現價相當於19年預測市帳率約1倍，估值偏低，加上公司業績持續改善，將支持股價表現。走勢上，該股升勢加快，昨升穿8.7元阻力進一步向上，短線上望上試9.2元或以上水平，短炒可以低收8.5元止蝕。

[張兆聰 還看今朝]