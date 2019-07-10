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張兆聰﹕招港完成海外佈局 高息具吸引力

【明報專訊】恒指昨日跌215點，收報28,116點，成交金額703億元。臨近業績期接連出現個股發盈警，並且涉及不同行業，市場氣氛相當審慎，成交額也持續偏低。《財新》引述知情人士報道，招商局集團擬整合中集集團（2039）、中航國際旗下的船舶和海工業務。雖然與招商局港口（0144）沒有直接關係，但也成功令其逆市微升。撇除重組概念，招商局港口管理層承諾會維持穩定派息政策，今年預測股息率達7厘，有一定吸引力。

近期盈警連環爆發，並且涉及不同行業，包括本地銀行股東亞（0023）、汽車股吉利（0175）、工業股建滔化工（0148）及建滔積層板（1888）、軟件股金蝶（0268）、紡織股魏橋紡織（2698）。這些都是比較知名的企業，還有大量小型股、創業板股份盈警。業績期往往會集中引爆地雷，而不同行業都出現盈警股，也確實打擊了市場氣氛。此外，市場消息也是利淡居多，如內地打壓結構性發債，部分民企資金鏈又將受壓；日韓出現貿易戰；內地房企信託融資受阻；安踏（2020）接連遭沽空機構狙擊等。

短線走勢很視乎此前的強勢股能否快速企穩，如友邦（1299）、平保（2318）、防守股等，亦即近日下跌只是獲利回吐。市場另一個問題是風險資產和防守股齊升齊跌，此前兩者皆受到債息下跌所支持，現在債息回升，也令到市况較過去此起彼落的格局更為波動。

2015年高位累跌近六成

招商局港口近年受到大量負面因素影響，包括中央要求碼頭下調收費和中美貿易戰等，股價由2015年起便持續下跌。由「大時代」高位計，至今已大跌近60%，以碼頭股來說是非常誇張。當然，除了宏觀因素外，集團也有一些身不由己的原因，就是承擔起建設一帶一路的責任，不斷在海外大舉收購。

2014年仍未發力前，海外收入僅3億元，非流動資產才164億元；到2018年海外收入已高達36.3億元，非流動資產已達431億元。如此高速擴張，自然會令負債激增，利息支出由10.2億元倍增至19億元，蠶食了相當部份盈利。

若無大併購 3至5年進收成期

但要留意，集團已完成了南美洲巴西TCP碼頭及澳洲Port of Newcastle的收購，實現了海外港口在六大洲的全覆蓋，2018年單是用於收購的現金流就達到153.54億元，海外併購的高峰期應已結束。集團負債總額升至519億元，負債比率升至接近70%，以碼頭股來說仍算合理。而以2018年艱難的經營環境，港口業務仍錄得62億元經營現金流入，只要今後不再出現大舉併購，要應付派息、償債絕無問題，盈利有條件逐步回升。此外，急速收購影響短期業績，但集團在發展潛力大的非洲、南美都已佈局完善，未來3至5年有機會進入收成期，令估值重新回升。

走勢上，由於股價持續下跌多年，實不宜貿然博反彈，短線宜待確認守住低位才入市。周線圖和月線圖均初步出現MACD雙底背馳，有機會止跌回穩。

[張兆聰 還看今朝]

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