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經濟
2019年7月10日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
長實停供資料 惠譽撤回所有評級 公司：仍可參考標普穆迪意見
和黃中國醫藥一拆十 料鋪路回港上市
惠譽：包商事件令小型銀行資金成本升
恒指連跌5天 累挫759點
騰訊要求提高新遊戲Android分成
小米上市一周年 晨興向合伙人配發股份
官媒批「洗米華」引萬億賭注流走 遙距投注吸大批內地客 太陽城：無所指業務
澳門貴賓博彩跌 菲律賓賭場收入升
莊友堅公司入稟 追討覃輝1.65億
安踏渾水兩度交鋒 股價先跌後揚
吉利再遭降評級 中金下調目標至9元
匯豐向尚玉客戶推12貨幣扣帳卡
南岸去年減值47億 料虧損飈升
基金告關連公司詐騙 承興割席 京東否認涉事：承興偽造合同
富臨首個美食廣場 進駐元朗YOHO MALL
fb推Libra 人行開腔監管 加入歐美央行不落搭行列
市場靜待鮑威爾解畫 美股早段微跌
萊雅CEO：中國市場增長仍強
博華主席減持 借公司拓塞班島
萬寶盛華昨暗盤升10.7%
張兆聰﹕招港完成海外佈局 高息具吸引力
沈華﹕聯儲局下半年最多減息兩次
植耀輝﹕車股向淡 暫不宜撈底
技術取勝﹕昆能反彈7.2元有阻力
本年度港百萬圓桌人數 保誠撼低友邦
劉思明﹕大巿欠焦點 財險逆巿升可留意
周顯﹕莊友堅 有幾堅？
湯文亮﹕港交所令人失望
陳德豪﹕大巿本月料浮沉 百威掛牌難大升
「龍牀盤」菁雋再推120伙 收6800票 今年收票第三多 新界五盤夾擊
朗濤加入新盤戰 短期開價
雲滙涉違規案 下月中再審
灝景灣666呎三房呎售1.92萬 同類新高
彩星申活化屯門工廈作商用
星洲共享工作間品牌攻港
摩根資產：下半年宜保守 瑞銀財富管理建議減持港股
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技術取勝﹕昆能反彈7.2元有阻力
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【明報專訊】萬洲短線料下試7元（圖）
中國通號宜守20天線（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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長實停供資料 惠譽撤回所有評級 公司：仍可參考標普穆迪意見
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