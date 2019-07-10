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植耀輝﹕車股向淡 暫不宜撈底

【明報專訊】近期有兩件事，值得大家加倍關注，因可能會對後市發展有相當大啟示。其一是大摩最新發表有關環球股市的研究報告，報告內容已有不少媒體大事報道，筆者亦不重複。想指出的是，大摩如此看淡環球股市，主要是基於經濟前景惡化及企業盈利可能被高估。兩大因素雖然並非「新鮮事」，但見美股一直長升長有，加上炒作環球放水潮，令投資者逐漸放下戒心。不過，筆者相信，由於美股即將踏入第二季業績發布期，只要盈利狀况不及預期，頗大機會出現顯著回調。無疑美股仍會有特朗普「加持」，只是現實歸現實，美股現時已升至歷史高位，稍有不利消息足可令股市劇震。

逾百二家公司發盈警 宜加強防守

第二件事則與本地市場有關。筆者統計港交所網站公司通告資料，發現原來過去一個月已有接近120家以上公司發盈利預警，當中包括藍籌中電（0002）及吉利（0175），以及部分耳熟能詳的股份，包括東亞（0023）、建滔（0148）及金蝶（0268）等。盈警原因不外乎是受貿易戰引致經營環境轉差，以及其他個別因素等。由美國發動的貿易戰衍生的負面影響正陸續浮現。當中，建滔為全球最大覆銅面板（PCB）生產商，其業務表現對環球經濟有一定啟示。事實上，過往亦有一種講法，就是PCB對經濟敏感度相當高，故當PCB銷情亦開始轉趨放緩時，亦反映環球經濟陰霾籠罩，投資者亦是時候打守勢牌矣。

最後亦可談談吉利。筆者一直以來看淡車股，故對今次吉利發盈警及下調全年銷售目標不感意外，亦反映在經銷商面對庫存問題以及「國六」排放標準於7月1日正式實施，以及車企之間競爭持續加劇和經濟前景不明下，下半年銷售仍將面對相當多挑戰。筆者相信有關情况在本季仍會持續，第四季則視乎國家扶持政策方向。基於以上情况，筆者依然看淡車企中短期表現，亦不建議大家現階段撈底。

（筆者沒持有上述股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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