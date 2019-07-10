沈華﹕聯儲局下半年最多減息兩次

雖然6月份聯儲局決定維持利率不變，聯邦基金目標利率區間仍保持在2.25至2.50厘，但儲局內部明顯出現了分歧，有委員傾向減息。聯儲局維持利率不變的主要依據是就業市場中失業率、工資增長等數據依然穩固。但無可否認的是，美國經濟已經出現放緩的迹象。第一季度的經濟增速主要靠政府投資及淨出口增加拉動，其中以往佔比最大的私人消費和固定投資的貢獻率正在下降。另一方面，一些具前瞻的數據並不樂觀。例如，近期經濟增長指標「製造業採購經理指數（PMI）呈現不斷回落的趨勢：5月美國製造業PMI為52.1，6月回落至51.7，為兩年內的最低點。此外，耐用品訂單同比呈現下降趨勢，同樣預示製造業後續增長乏力。所以，美國過往的經濟增長勢頭預計將難以持續，第二季度美國經濟數據極有可能再變差。

只為「預防式降息」

此外，美國短期通脹指標也呈現回落，5月份消費者物價指數（CPI）為1.8%， 核心個人消費者支出（PCE）只有1.6%。若未來經濟放緩，美國國內薪資增速下降的趨勢有可能出現。同時，市場對未來通脹的預期開始弱化。聯儲局6月也調低了今明兩年PCE預期。

綜合上述，聯儲局降息機會確在增加，但由於就業市場強勁，經濟增長相對不太差，僅有低通脹和經濟盛極而衰的隱憂，若減息也只能是「預防式降息」。筆者的觀點不如資本市場預測那麼激進，下半年聯儲局可能只有1至兩次降息，但操作的時間及節奏將視乎未來經濟數據的強弱，第一次減息也未必會始於7月。

與此同時， 未來全球經濟減速的機率增大，聯儲局的降息有望帶動全球展開新的降息周期。5月以來，新西蘭、澳洲、菲律賓、俄羅斯等國家已經紛紛宣布首次降息，歐央行也宣布將採取寬鬆貨幣政策，按經濟情况採取降息或者重啓購債計劃，預計未來還有更多的央行加入降息行列。

孳息曲線倒掛料紓緩

當然，讀者更關心的是降息對股市和債市的影響。從近40年的資料來看，聯儲局大規模降息共有5次，分別在1984、1989、1995、2001以及2007年。其中，最近兩次的降息均為應對經濟危機， 其餘（1984及1989年的降息）則是在經濟回落趨勢下提振經濟的措施。若本次降息，應該也屬後者。1984年及1989年降息後，美國股市和債券市場表現不錯；另外兩次降息則相反，直至降息周期接近結束才好轉。同樣，筆者認為今年下半年若聯儲局開啟降息進程，隨着美債收益率的下行，預計股市和債市將會受益，特別是債市。由於市場已普遍預期降息，未來短期收益率下行的機率更大，當前收益率曲線倒掛的問題將減輕。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]