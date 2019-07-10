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市場靜待鮑威爾解畫 美股早段微跌

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾本周三一連兩日於聽證會發言，由於他必須回答有關美國經濟及聯儲局貨幣政策的問題，令市場靜候美國減息機會的前景，截至昨晚10時，道指、標普500指數及納指分別跌0.43%、0.3%及0.11%。另外，英國保守黨黨魁選舉將於月底結束，較支持硬脫歐的前外相約翰遜呼聲最高，有望拜相，英鎊曾見2年新低，截至昨晚10時，英鎊兌美元報1.2473，較周一收市跌0.34%。

約翰遜拜相呼聲高 英鎊兩年低

據彭博社報道，花旗經濟學家Andrew Hollenhorst及Veronica Clark與很多投資者及分析員的意見不一樣，兩人愈來愈有信心，認為美聯儲本月將維持美國息率不變。他們上周五在客戶報告中指出，美國6月的非農就業人口大增22.4萬，加上中美之間的貿易緊張局勢有所放緩，或會令美聯儲成員於7月31日的議息會議上持「觀望」態度。

花旗的經濟學家指出，由於美聯儲成員即將進入「靜默期」（blackout period），本周將是最後機會改變市場的預期，而鮑威爾本周三至四將會出席聽證會。他們預計其間不會有過於決定性的言論，不過或可了解到，美聯儲成員準備在7月底會議內辯論的選項。

另一方面，據彭博社報道，截至今年3月底的年度，新加坡主權基金淡馬錫的投資組合淨值為3130億坡元，以坡元計升1.6%，不過以美元計則跌1.7%。

淡馬錫全年的投資額為240億坡元，共出售價值280億坡元的資產，基金的一年期股東總回報率為1.49%，3年計的回報率達8.8%。

淡馬錫國際首席執行官Dilhan Pillay表示，股票市場由去年至今年中變得反覆無常，淡馬錫仍在關注中美緊張局勢，或會繼續影響環球經濟增長。他又稱，淡馬錫會加大投資非上市公司，因為該領域整體表現良好，自2002年以來，其回報更高於上市公司。

（綜合報道）

[國際金融]

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