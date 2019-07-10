經濟
國際金融
下一篇 上一篇

fb推Libra 人行開腔監管 加入歐美央行不落搭行列

【明報專訊】以facebook為首的Libra協會自上月公布計劃發行加密貨幣Libra以來，備受歐美多國央行和監管機構質疑，認為Libra會在金融風險、市場競爭和反洗錢上帶來風險。中國人民銀行亦開腔，考慮從貨幣政策，以至宏觀審慎管理的角度，將Libra納入央行的監管框架，亦要求各國央行在監管上合作。英國《金融時報》亦引述傳統銀行家指出，銀行因為反洗錢規定未必能協助Libra兌換。

Libra與現存虛擬貨幣相異之處，是發行者會有實際資產，如現金和政府債券支持貨幣，以穩定匯率，或作低成本日常支付，以至跨國匯款貨幣。

發展中國家大量兌換 有匯率風險

中國人民銀行支付司司長穆長春在內地媒體撰文表示，雖然Libra有全額的準備金，儲備資金不向用戶付息而用作系統營運和升級等，結構類似貨幣市場基金，而且所需的盈利較高，不過若運營機構得到央行的電子貨幣牌照，資產由央行託管，一般是無息或者低息，收益不足以應付營運。若交由金融機構託管，以主動策略管理資產，要有盈利也不容易，將會增加Libra儲備資產減值風險，導致幣值向下波動。

防數碼貨幣壟斷 各國要合作

穆長春又指出，Libra若在支付上取得成功，一些交易以Libra定價，經貿易融資、消費信貸進入信貸市場，用Libra發放貸款，則涉及派生存款和貨幣乘數。若Libra的資產只覆蓋基本的發行貨幣供應（M0），在經貨幣乘數擴張貨幣後，則無法全數滿足貨幣兌換保證和維持穩定幣值，因此需要央行類型的機構控制貨幣乘數確定等值儲備量。此外，Libra需要國際組織控制Libra發行量，以免為兌換Libra引起不同貨幣競相印鈔，而且發展中經濟體因為Libra匯率穩定，以大量本幣兌換Libra，反會造成匯率風險。

在貨幣技術上，穆長春表示人行曾以Libra建立測試境，編譯時出現不少問題，顯示Libra仍在早期階段，代碼質量不穩定，另外Libra區塊鏈吞吐量不足，要直接滿足零售時實時交易，仍要結合中心化處理才能實現。因此穆長春指出，Libra這類貨幣的出現和發展，皆需要納入央行的監管框架。同時為防止數碼貨幣的跨境使用出現壟斷，亦要求各國央行及國際組織的監管合作。

此外，雖然Libra聲稱銀行沒有拒絕和他們探討合作，不過《金融時報》引述花旗集團行政總裁Mike Corbar指出，加密貨幣的資金來源不透明，因此銀行受限於反洗錢法例，未能為客戶匯出或接收資金。另外，報道亦引述銀行高層指出，銀行自己亦在發展自己的結算用貨幣，或在一年後可用於跨境交易。

受限反洗錢法例 銀行匯出有困難

Libra發行曾令其他虛擬貨幣價格水漲船高，自6月中傳出facebook發行虛擬貨幣後，每個比特幣由8000美元水平，最高升至6月底的12733美元。雖然中美貿易重啟減少市場避險需求，比特幣曾回落至10481美元，不過近日再次回升，截至昨晚11時，每個比特幣仍報12257美元。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

長實停供資料 惠譽撤回所有評級 公司：仍可參考標普穆迪意見
長實停供資料 惠譽撤回所有評級 公司：仍可參考標普穆迪意見
和黃中國醫藥一拆十 料鋪路回港上市
和黃中國醫藥一拆十 料鋪路回港上市
惠譽：包商事件令小型銀行資金成本升
惠譽：包商事件令小型銀行資金成本升
恒指連跌5天 累挫759點
恒指連跌5天 累挫759點
騰訊要求提高新遊戲Android分成
騰訊要求提高新遊戲Android分成
小米上市一周年 晨興向合伙人配發股份
小米上市一周年 晨興向合伙人配發股份
官媒批「洗米華」引萬億賭注流走 遙距投注吸大批內地客 太陽城：無所指業務
官媒批「洗米華」引萬億賭注流走 遙距投注吸大批內地客 太陽城：無所指業務
澳門貴賓博彩跌 菲律賓賭場收入升
澳門貴賓博彩跌 菲律賓賭場收入升
莊友堅公司入稟 追討覃輝1.65億
莊友堅公司入稟 追討覃輝1.65億
安踏渾水兩度交鋒 股價先跌後揚
安踏渾水兩度交鋒 股價先跌後揚
吉利再遭降評級 中金下調目標至9元
吉利再遭降評級 中金下調目標至9元
匯豐向尚玉客戶推12貨幣扣帳卡
匯豐向尚玉客戶推12貨幣扣帳卡
南岸去年減值47億 料虧損飈升
南岸去年減值47億 料虧損飈升
基金告關連公司詐騙 承興割席 京東否認涉事：承興偽造合同
基金告關連公司詐騙 承興割席 京東否認涉事：承興偽造合同
富臨首個美食廣場 進駐元朗YOHO MALL
富臨首個美食廣場 進駐元朗YOHO MALL
市場靜待鮑威爾解畫 美股早段微跌
市場靜待鮑威爾解畫 美股早段微跌
萊雅CEO：中國市場增長仍強
萊雅CEO：中國市場增長仍強
博華主席減持 借公司拓塞班島
博華主席減持 借公司拓塞班島
萬寶盛華昨暗盤升10.7%
萬寶盛華昨暗盤升10.7%
張兆聰﹕招港完成海外佈局 高息具吸引力
張兆聰﹕招港完成海外佈局 高息具吸引力
沈華﹕聯儲局下半年最多減息兩次
沈華﹕聯儲局下半年最多減息兩次
植耀輝﹕車股向淡 暫不宜撈底
植耀輝﹕車股向淡 暫不宜撈底
技術取勝﹕昆能反彈7.2元有阻力
技術取勝﹕昆能反彈7.2元有阻力
本年度港百萬圓桌人數 保誠撼低友邦
本年度港百萬圓桌人數 保誠撼低友邦
劉思明﹕大巿欠焦點 財險逆巿升可留意
劉思明﹕大巿欠焦點 財險逆巿升可留意
周顯﹕莊友堅 有幾堅？
周顯﹕莊友堅 有幾堅？
湯文亮﹕港交所令人失望
湯文亮﹕港交所令人失望
陳德豪﹕大巿本月料浮沉 百威掛牌難大升
陳德豪﹕大巿本月料浮沉 百威掛牌難大升
「龍牀盤」菁雋再推120伙 收6800票 今年收票第三多 新界五盤夾擊
「龍牀盤」菁雋再推120伙 收6800票 今年收票第三多 新界五盤夾擊
朗濤加入新盤戰 短期開價
朗濤加入新盤戰 短期開價
雲滙涉違規案 下月中再審
雲滙涉違規案 下月中再審
灝景灣666呎三房呎售1.92萬 同類新高
灝景灣666呎三房呎售1.92萬 同類新高
彩星申活化屯門工廈作商用
彩星申活化屯門工廈作商用
星洲共享工作間品牌攻港
星洲共享工作間品牌攻港
摩根資產：下半年宜保守 瑞銀財富管理建議減持港股
摩根資產：下半年宜保守 瑞銀財富管理建議減持港股