fb推Libra 人行開腔監管 加入歐美央行不落搭行列

Libra與現存虛擬貨幣相異之處，是發行者會有實際資產，如現金和政府債券支持貨幣，以穩定匯率，或作低成本日常支付，以至跨國匯款貨幣。

發展中國家大量兌換 有匯率風險

中國人民銀行支付司司長穆長春在內地媒體撰文表示，雖然Libra有全額的準備金，儲備資金不向用戶付息而用作系統營運和升級等，結構類似貨幣市場基金，而且所需的盈利較高，不過若運營機構得到央行的電子貨幣牌照，資產由央行託管，一般是無息或者低息，收益不足以應付營運。若交由金融機構託管，以主動策略管理資產，要有盈利也不容易，將會增加Libra儲備資產減值風險，導致幣值向下波動。

防數碼貨幣壟斷 各國要合作

穆長春又指出，Libra若在支付上取得成功，一些交易以Libra定價，經貿易融資、消費信貸進入信貸市場，用Libra發放貸款，則涉及派生存款和貨幣乘數。若Libra的資產只覆蓋基本的發行貨幣供應（M0），在經貨幣乘數擴張貨幣後，則無法全數滿足貨幣兌換保證和維持穩定幣值，因此需要央行類型的機構控制貨幣乘數確定等值儲備量。此外，Libra需要國際組織控制Libra發行量，以免為兌換Libra引起不同貨幣競相印鈔，而且發展中經濟體因為Libra匯率穩定，以大量本幣兌換Libra，反會造成匯率風險。

在貨幣技術上，穆長春表示人行曾以Libra建立測試境，編譯時出現不少問題，顯示Libra仍在早期階段，代碼質量不穩定，另外Libra區塊鏈吞吐量不足，要直接滿足零售時實時交易，仍要結合中心化處理才能實現。因此穆長春指出，Libra這類貨幣的出現和發展，皆需要納入央行的監管框架。同時為防止數碼貨幣的跨境使用出現壟斷，亦要求各國央行及國際組織的監管合作。

此外，雖然Libra聲稱銀行沒有拒絕和他們探討合作，不過《金融時報》引述花旗集團行政總裁Mike Corbar指出，加密貨幣的資金來源不透明，因此銀行受限於反洗錢法例，未能為客戶匯出或接收資金。另外，報道亦引述銀行高層指出，銀行自己亦在發展自己的結算用貨幣，或在一年後可用於跨境交易。

受限反洗錢法例 銀行匯出有困難

Libra發行曾令其他虛擬貨幣價格水漲船高，自6月中傳出facebook發行虛擬貨幣後，每個比特幣由8000美元水平，最高升至6月底的12733美元。雖然中美貿易重啟減少市場避險需求，比特幣曾回落至10481美元，不過近日再次回升，截至昨晚11時，每個比特幣仍報12257美元。

（綜合報道）

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