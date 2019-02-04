富臨首個美食廣場 進駐元朗YOHO MALL

提供12餐廳品牌 容納282座位

富臨品牌拓展經理楊浩宏表示，今個財年未有計劃再開設Foodeli，不過未來冀於九龍區的新商場開設1至2間Foodeli。他又稱，今個財年將加設兩個「富臨概念」品牌，形式會以簡餐為主，與過去的韓燒、火鍋等菜式略有不同，已有計劃開設7間新餐廳。

截至今年3月底止，富臨在港設73間餐廳，包括29間「富臨」系列品牌、11間「陶源」系列品牌，以及33間「富臨概念」系列餐廳，以收入佔比計，富臨概念餐廳佔總收入17%，已是集團第二大業務。伍鑑津相信，概念系列在下個財年後，佔比有望增至三成或以上。他表示，留意到現時外出用餐的消費群有更多年輕家庭及年輕人，比較喜歡具有特色及小型餐廳，因此集團正在重整餐飲組合，部分大規模的店舖到期不再續租，影響上個財年業務表現，料今個財年亦有4至5間酒樓不再續租。

楊浩宏指出，看好現時餐飲市道，富臨及陶源品牌均有開店計劃，包括2間陶源酒樓，其中一間將是旗下最高檔酒樓，料11月開幕，另一間為位於南昌的「小富臨」店。