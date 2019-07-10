基金告關連公司詐騙 承興割席 京東否認涉事：承興偽造合同

明報記者 陳子凌

繼前日插水80%後，承興國際昨日收報0.66元，再跌26.67%，成交4.2億元。就諾亞財富的指控，承興國際昨日發公告回應，指公司與京東並無訂立任何有關合同，至於所謂第三方公司廣州承興，亦非承興國際的成員公司。本報根據承興國際年報，對比該公司及廣州承興的股權架構，廣州承興母公司為廣東承興，與承興國際並無直接或間接股權關係，但廣東承興控股董事長正是羅靜，因此可算是承興國際的關連公司。

被告公司控股董事長同為羅靜

至於被指與廣州承興一起詐騙貸款的京東亦澄清，廣東承興是京東的普通供應商，在京東有一定業務，但在京東毫不知情的情况下，廣東承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進行詐騙，就此，京東也已經向當地公安報案。

諾亞財富基金受累 需延遲兌付

事件源於羅靜被捕的消息傳開後，諾亞財富前晚通告表示，旗下私募公司歌斐資產的一隻信貸基金創世核心企業私募基金，為承興國際相關第三方提供了供應鏈融資，涉及總金額34億元；因羅靜事件影響，該產品將要延期兌付。當日諾亞財富暴跌逾20%，以35.6美元收市。其後，諾亞財富董事長汪靜波在內部郵件進一步披露，這筆供應鏈融資是以承興國際相關第三方與京東集團旗下京東世紀貿易的應收帳款作抵押，已經就這筆供應鏈融資對承興和京東提出司法訴訟。

目前上海公安未公布羅靜被扣因由。羅靜現年48歲，據其過去接受訪問透露，她於1996年創業，曾為寶潔、百事可樂等做產品促銷；現時旗下除了承興國際，還有A股的博信股份及新加坡上市的Camsing Healthcare。其「商界木蘭」的稱呼，源於去年由《中國企業家》雜誌舉辦的「2018商界木蘭──中國最具影響力的商界女性評選」中，羅靜擊敗了格力董事長董明珠，而獲得「商界木蘭」稱號。而今次除了羅靜之外，博信股份財務總監姜紹陽亦同樣被上市公安扣查。