經濟
下一篇 上一篇

基金告關連公司詐騙 承興割席 京東否認涉事：承興偽造合同

【明報專訊】承興國際（2662）主席、有「商界木蘭」之稱的羅靜被上海公安刑事拘留一事愈演愈烈。在美國以預託證券形式上市的諾亞財富披露，旗下私募基金公司有一隻信貸基金因向承興國際相關第三方提供供應鏈融資34億元（人民幣．下同），受事件影響需延遲兌付，又指相關供應鏈融資涉及京東，已向雙方提出司法訴訟。

明報記者 陳子凌

繼前日插水80%後，承興國際昨日收報0.66元，再跌26.67%，成交4.2億元。就諾亞財富的指控，承興國際昨日發公告回應，指公司與京東並無訂立任何有關合同，至於所謂第三方公司廣州承興，亦非承興國際的成員公司。本報根據承興國際年報，對比該公司及廣州承興的股權架構，廣州承興母公司為廣東承興，與承興國際並無直接或間接股權關係，但廣東承興控股董事長正是羅靜，因此可算是承興國際的關連公司。

被告公司控股董事長同為羅靜

至於被指與廣州承興一起詐騙貸款的京東亦澄清，廣東承興是京東的普通供應商，在京東有一定業務，但在京東毫不知情的情况下，廣東承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進行詐騙，就此，京東也已經向當地公安報案。

諾亞財富基金受累 需延遲兌付

事件源於羅靜被捕的消息傳開後，諾亞財富前晚通告表示，旗下私募公司歌斐資產的一隻信貸基金創世核心企業私募基金，為承興國際相關第三方提供了供應鏈融資，涉及總金額34億元；因羅靜事件影響，該產品將要延期兌付。當日諾亞財富暴跌逾20%，以35.6美元收市。其後，諾亞財富董事長汪靜波在內部郵件進一步披露，這筆供應鏈融資是以承興國際相關第三方與京東集團旗下京東世紀貿易的應收帳款作抵押，已經就這筆供應鏈融資對承興和京東提出司法訴訟。

目前上海公安未公布羅靜被扣因由。羅靜現年48歲，據其過去接受訪問透露，她於1996年創業，曾為寶潔、百事可樂等做產品促銷；現時旗下除了承興國際，還有A股的博信股份及新加坡上市的Camsing Healthcare。其「商界木蘭」的稱呼，源於去年由《中國企業家》雜誌舉辦的「2018商界木蘭──中國最具影響力的商界女性評選」中，羅靜擊敗了格力董事長董明珠，而獲得「商界木蘭」稱號。而今次除了羅靜之外，博信股份財務總監姜紹陽亦同樣被上市公安扣查。

上 / 下一篇新聞

長實停供資料 惠譽撤回所有評級 公司：仍可參考標普穆迪意見
長實停供資料 惠譽撤回所有評級 公司：仍可參考標普穆迪意見
和黃中國醫藥一拆十 料鋪路回港上市
和黃中國醫藥一拆十 料鋪路回港上市
惠譽：包商事件令小型銀行資金成本升
惠譽：包商事件令小型銀行資金成本升
恒指連跌5天 累挫759點
恒指連跌5天 累挫759點
騰訊要求提高新遊戲Android分成
騰訊要求提高新遊戲Android分成
小米上市一周年 晨興向合伙人配發股份
小米上市一周年 晨興向合伙人配發股份
官媒批「洗米華」引萬億賭注流走 遙距投注吸大批內地客 太陽城：無所指業務
官媒批「洗米華」引萬億賭注流走 遙距投注吸大批內地客 太陽城：無所指業務
澳門貴賓博彩跌 菲律賓賭場收入升
澳門貴賓博彩跌 菲律賓賭場收入升
莊友堅公司入稟 追討覃輝1.65億
莊友堅公司入稟 追討覃輝1.65億
安踏渾水兩度交鋒 股價先跌後揚
安踏渾水兩度交鋒 股價先跌後揚
吉利再遭降評級 中金下調目標至9元
吉利再遭降評級 中金下調目標至9元
匯豐向尚玉客戶推12貨幣扣帳卡
匯豐向尚玉客戶推12貨幣扣帳卡
南岸去年減值47億 料虧損飈升
南岸去年減值47億 料虧損飈升
富臨首個美食廣場 進駐元朗YOHO MALL
富臨首個美食廣場 進駐元朗YOHO MALL
fb推Libra 人行開腔監管 加入歐美央行不落搭行列
fb推Libra 人行開腔監管 加入歐美央行不落搭行列
市場靜待鮑威爾解畫 美股早段微跌
市場靜待鮑威爾解畫 美股早段微跌
萊雅CEO：中國市場增長仍強
萊雅CEO：中國市場增長仍強
博華主席減持 借公司拓塞班島
博華主席減持 借公司拓塞班島
萬寶盛華昨暗盤升10.7%
萬寶盛華昨暗盤升10.7%
張兆聰﹕招港完成海外佈局 高息具吸引力
張兆聰﹕招港完成海外佈局 高息具吸引力
沈華﹕聯儲局下半年最多減息兩次
沈華﹕聯儲局下半年最多減息兩次
植耀輝﹕車股向淡 暫不宜撈底
植耀輝﹕車股向淡 暫不宜撈底
技術取勝﹕昆能反彈7.2元有阻力
技術取勝﹕昆能反彈7.2元有阻力
本年度港百萬圓桌人數 保誠撼低友邦
本年度港百萬圓桌人數 保誠撼低友邦
劉思明﹕大巿欠焦點 財險逆巿升可留意
劉思明﹕大巿欠焦點 財險逆巿升可留意
周顯﹕莊友堅 有幾堅？
周顯﹕莊友堅 有幾堅？
湯文亮﹕港交所令人失望
湯文亮﹕港交所令人失望
陳德豪﹕大巿本月料浮沉 百威掛牌難大升
陳德豪﹕大巿本月料浮沉 百威掛牌難大升
「龍牀盤」菁雋再推120伙 收6800票 今年收票第三多 新界五盤夾擊
「龍牀盤」菁雋再推120伙 收6800票 今年收票第三多 新界五盤夾擊
朗濤加入新盤戰 短期開價
朗濤加入新盤戰 短期開價
雲滙涉違規案 下月中再審
雲滙涉違規案 下月中再審
灝景灣666呎三房呎售1.92萬 同類新高
灝景灣666呎三房呎售1.92萬 同類新高
彩星申活化屯門工廈作商用
彩星申活化屯門工廈作商用
星洲共享工作間品牌攻港
星洲共享工作間品牌攻港
摩根資產：下半年宜保守 瑞銀財富管理建議減持港股
摩根資產：下半年宜保守 瑞銀財富管理建議減持港股