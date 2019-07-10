安踏渾水兩度交鋒 股價先跌後揚

但在安踏發出首份澄清後，渾水再以安踏有「犯罪意圖（guilty mind）」為題發表報告，指安踏於上市後進行了一系列交易，讓其相信安踏內部人士總是打算欺騙外部投資者，並使內部人士得益。

渾水再轟私吞「上海鋒綫」

當中包括集團利用上市所得資金去發展的「上海鋒綫體育」，該公司的2007年下半年銷售收入亦由3570萬元（人民幣，下同）升至1億元，但安踏內部人士卻在2008年將此有價值的國際品牌零售業務出售，並置於安踏持有的代理人網絡之中。渾水指出，只有蠢人才會相信主席丁世忠及其同伴沒有從股東手中偷取資產。

安踏則在午市再發澄清，強烈否認相關交易指控，認為指控並不準確及具誤導性。安踏昨股價先抑後揚，曾低見48元，但在午市後開始拉高，曾高見52.6元，收市靠穩微升0.2%，報51.35元。