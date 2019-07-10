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莊友堅公司入稟 追討覃輝1.65億

【明報專訊】星美控股（0198）大股東覃輝債務官司纏身，繼上市公司遭匯豐銀行入稟申請清盤，覃輝本人近日亦被入稟追討約1.65億元欠款，據資料顯示，今次入稟的「債主」Great Panorama International Limited，是與股壇活躍人士莊友堅關係密切的上市公司合一投資（0913）旗下公司。

原張松橋借出 上月債項轉予合一投資

入稟狀指出，渝太地產（0075）主席、有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，於去年6月以朋友身分借出1.5億元予覃輝，月息2厘。根據借貸協議，覃輝須於同年9月還款，但覃輝逾期未還，至今年4月始償還了100萬元，連同利息共欠張松橋1.65億元。

直到今年6月，張松橋把有關債項轉讓予Great Panorama，而Great Panorama曾於今年7月發信通知覃輝還款，但未獲回應，故入稟追討。據網站Webb-site資料，Great Panorama為合一投資旗下全資子公司。

今年4月，另一公司Peaceful Wide Limited亦入稟高等法院，指去年7月向覃輝借出3000萬元的3個月期貸款，年息20厘，但截至去年12月底，覃輝合共只支付402.2萬元。由於多次向覃輝追討欠款不果，故Peaceful Wide Limited入稟向其追討欠債、利息及罰息合共3084.1萬元。

相關字詞﹕張松橋 莊友堅 星美控股 覃輝

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