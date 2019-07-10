澳門貴賓博彩跌 菲律賓賭場收入升

資金流向東南亞 惹內地當局關注

根據澳門博彩監察協調局公佈今年首季的貴賓百家樂數據顯示，只有372.08億元（澳門元，下同），按年大跌13.41%，按季亦跌11.44%。反而根據菲律賓娛樂博彩公司數據顯示，貴賓博彩生意2018年錄得收入519.4億披索（約78.97億港元），按年增長24.4%，主要由私營賭場提供貢獻。同時位於柬埔寨的賭場如金界方面，因為稅務比澳門遠遠為少，因此給予貴賓廳的碼佣亦遠較澳門的1.25%為高，亦從澳門扯走不少捧場客。

傳太陽城有機會取得澳門第7張賭牌

正當澳門準備為新特首進行籌備，加上需要為2022年賭牌重續作出準備，隨著內地官媒出手，或為澳門貴賓廳業界的經營環境，帶來另類警號，或需要多作思考去重塑新的經營環境。至於有傳澳門準備發第7個賭牌，曾經盛傳太陽城有機會取得新賭牌會否有變，則仍有待開估。