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官媒批「洗米華」引萬億賭注流走 遙距投注吸大批內地客 太陽城：無所指業務

【明報專訊】中國內地官媒新華社主管的《經濟參考報》刊登一篇題為〈特大國際網絡賭博平台深度滲透國內〉的報道，罕有點名指，太陽城集團（1383）主席周焯華（人稱「洗米華」）控制菲律賓和柬埔寨的「太陽城網絡賭博平台」，容許電話投注方吸納大批內地賭客，涉及逾萬億元（人民幣，下同）賭注流向境外，認為對中國社會經濟秩序和金融安全產生巨大危害，應該引起監管部門的高度重視。太陽城及同系的凱升（0102）受消息影響，應聲跌逾19.67%及10.13%。

報道轟危害經濟秩序金融安全

太陽城集團執行董事盧啟邦就有關報道回覆本報時指，上市公司並沒有報道所指的賭博業務，亦未正式經營博彩生意，並謂從事貴賓廳業務部門「做的事情合情、合理、合法，並沒有在內地營運博彩業務及結算，仍會如常經營業務」。

盧啟邦：有人盜用太陽城名義開賭

他又強調，線上賭場及陸上賭場運作上原全屬兩回事，他們既沒有和人合伙，亦沒有直接參與網上博彩生意。至於在網上所見，有不少經營電投或網上賭場者，用了太陽城或其他博彩公司的名義營運，他重申，太陽城已經多次發出聲明有人盜用其名稱經營網上賭場，但是奈何仍然禁之不絕，亦理解到，受報道影響，難免令上市公司及同系凱升股價有反應。

周焯華旗下、在澳門經營貴賓廳業務的太陽城博彩中介一人公司回應有關報道，在網站、社交媒體及昨日澳門主要媒體刊登廣告，其澄清聲明指：「早前網上失實的報道，其內容及數據多為主觀臆測，道聽途說，嚴重損害公司及股東聲譽，為此其表示強烈譴責，並保留追究法律責任之權利！」

該公司又指，在澳門合法從事博彩中介業務，並沒有賭場及賭枱，亦無經營任何網絡博彩業務。至於本身及集團其他公司經營中介業務，在澳門及各國地區均有合法牌照，並在當地監管下依法經營，相關營運數據亦由當地官方單位定期公佈，並無任何虛假記載及陳述。

根據《經濟參考報》報道，直指周焯華控制的菲律賓和柬埔寨太陽城網絡賭博平台，在內地每年受注在萬億元以上，相當於內地彩票年收入近兩倍，並形容該網絡每年盈利高達數百億元，又謂這些資金通過地下錢莊流向境外。

記者稱目擊開戶 菲律賓遙距下注

該報道的記者更指，曾於5月底跟隨一賭客進入澳門美高梅的太陽城賭廳，目睹賭客開戶，並在一內地個人賬戶存入10萬元買碼，同時又購買澳門電話卡，辦理註冊電話投注開戶及下載App，以方便在菲律賓及柬埔寨觀戰及以電話和點擊下注。本報記者曾嘗試進入報道所指的網頁及下載App，及嘗試連接菲律賓的電投網頁，到晚上均全部未能夠連接上網。

明報記者 陳偉燊

相關字詞﹕凱升 經濟參考報 盧啟邦 太陽城

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