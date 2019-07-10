小米上市一周年 晨興向合伙人配發股份

小米昨日股價跌1.14%，收報9.5元，較招股價17元低44.12%，目前市值約2283.78億元，上市至今，市值累計蒸發1802.98億元。值得留意的是，部分上市前股份早於今年1月解禁，當時晨興資本手上約3.76億股已經解禁，其餘股份則到昨日才結束禁售期。

今年兩次派貨 涉逾19億市值B股

晨興資本今年已兩度分配手上持股予其一般及有限合伙人，今年4月15日，晨興資本將9009.34萬B股「派貨」予合伙人，連同今次派發的1.11億B股，晨興資本已累計分出2.01億B股，佔已發行B股約1.16%，以昨日收市價計，市值超過19.14億元。今年1月，小米創辦人兼董事長雷軍從一個投資基金手上分得174.35萬股B股，有內媒指授予雷軍股份的股東就是晨興資本。

另一創投基金Apoletto曾在今年1月將約5.94億股小米B類普通股分派予基金投資者，基金的小米持股比重由原來的9.25%降至4.99%，已低於披露持股門檻，即使基金再減持亦毋須申報。