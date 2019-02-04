恒指連跌5天 累挫759點

承接隔晚外圍的跌勢，恒指昨日再度低開，全日最低見28,080點，收市報28,116點，跌215點。國指報10,650點，跌75點，主板成交減至703億元，沽空率維持在15.11％的高位。內地股市則有升有跌，上證綜指跌0.18％，滬深300指數跌0.25％，深成指及深創板則分別升0.14％及0.74％。恒指夜期靠穩，至昨晚11時半報28,213點，高水97點。

減息預期降 港地產股全線回落

吉利汽車股價再跌3.78％，是表現最差的恒指成分股。該股周一遭大摩唱淡，隨後發盈警，已連跌4個交易日，累跌15％。貿易戰相關股份亦普遍下跌，萬洲國際（0288）跌3.2％，創科實業（0669）跌2％，瑞聲科技（2018）及舜宇光學（2382）分別跌2.7％及1.6％。地產股的跌幅亦顯著，新地（0016）跌2.3％，長實（1113）跌1.9％，新世界（0017）、恒地（0012）及信和置業（0083）均跌逾1％。

分析：跌至27600點亦不意外

第一上海首席策略師葉尚志表示，早前投資者對美國減息預期過高，甚至憧憬香港都會減息，現時這種預測開始修正，這反映在地產股上，近兩日都全線回落。另一方面，他認為大型新股導致資金緊張，港股成交下滑，亦對投資氣氛有影響。而吉利發盈警，亦使投資者對即將來臨的業績期不敢樂觀。

目前恒指正下試6月19日的上升裂口頂部28,022點，葉尚志指出，以現時氣氛，完全回補當日逾400點的裂口，回落至27,600點左右亦不意外。但他相信恒指未必會回吐6月初以來的全部升幅，畢竟貿易戰已有所緩解，整體貨幣政策是朝着寬鬆的方向走。