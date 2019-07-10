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和黃中國醫藥一拆十 料鋪路回港上市

【明報專訊】和黃中國醫藥上月中傳因市况不穩而決定延遲招股計劃，而公司早於5月底已在倫敦召開特別股東大會，通過將現有股份「一拆十」的建議，同時公司的每份美國預託證券（ADR）換股比例，由0.5股普通股變成5股普通股，並已於5月30日生效，預期是為回港上市鋪路。公司每股ADR昨日收市報21.18美元（約165港元）。

入場費大降九成

據公司宣布，本身發行股本約6666萬股，在拆細股份後，發行股本將增至6.67億股。據聯交所的權益披露，長和（0001）聯席董事總經理霍建寧手上持有的和黃醫藥股份亦因此分拆股份的安排，由約2.7萬股變成27萬股，維持佔股比例0.4%。

一般而言，和黃中國醫藥拆細股份有利降低來港上市的入場費，假設以每手100股作單位，並以昨日收市價21.18美元計算，未拆細前每股股份價格達42.36美元（約330.41港元），折算入場費高達3.3萬元，可壓倒今年目前最貴新股翰森製藥（3692）；但在拆細股份後，同樣以每手100股計，入場費大降九成至約3340元。

另據彭博社上周報道，和黃醫藥再在美國發行850萬股ADR，每股發行價為23.5至25.5美元（約183至199港元），最多可為公司集資2.2億美元（約17.2億港元）。交易完成後，長和持股量由60.2%減至53.8%。

相關字詞﹕美國預託證券 股東特別大會 股東會 霍建寧 長和 和黃中國醫藥科技 和黃中國醫藥

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