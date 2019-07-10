和黃中國醫藥一拆十 料鋪路回港上市

入場費大降九成

據公司宣布，本身發行股本約6666萬股，在拆細股份後，發行股本將增至6.67億股。據聯交所的權益披露，長和（0001）聯席董事總經理霍建寧手上持有的和黃醫藥股份亦因此分拆股份的安排，由約2.7萬股變成27萬股，維持佔股比例0.4%。

一般而言，和黃中國醫藥拆細股份有利降低來港上市的入場費，假設以每手100股作單位，並以昨日收市價21.18美元計算，未拆細前每股股份價格達42.36美元（約330.41港元），折算入場費高達3.3萬元，可壓倒今年目前最貴新股翰森製藥（3692）；但在拆細股份後，同樣以每手100股計，入場費大降九成至約3340元。

另據彭博社上周報道，和黃醫藥再在美國發行850萬股ADR，每股發行價為23.5至25.5美元（約183至199港元），最多可為公司集資2.2億美元（約17.2億港元）。交易完成後，長和持股量由60.2%減至53.8%。