長實停供資料 惠譽撤回所有評級 公司：仍可參考標普穆迪意見

明報記者 廖毅然

長實集團昨日回應指出，集團的財務狀况非常穩健，亦有標準普爾及穆迪兩家機構維持穩定的A等評級，相信有足夠資訊供投資者參考。

去年8月撤回置地控股評級

昨日下午惠譽突然宣布，撤回對長實集團的長期外幣信貸評級「A」及「穩定」的評級展望，高級無擔保債券評級「A」及早前由長實地產發行30億美元規模的歐元中期票據的「A」評級，亦一併撤回。惠譽表示，由於長實選擇停止參與評估程序，故惠譽無法在不充分的資料下維持該集團的評級，此後惠譽將不再向投資者提供與長實相關的評級資訊。

據了解，惠譽在每年的評核之間，亦不時要求長實就最新財務狀况提供更多資料，這種要求是持續的，而長實近日在被再三查詢下，都不提供部分所需資料，惠譽最終決定撤回評級。

分析：長實被廣泛認識 影響有限

有外資行分析員指出，大型香港公司一般已廣泛被投資者所認識，與投資者有長期溝通，不用單靠評級機構，投資者也能評估財務風險。就長實而言，集團現金流強勁，負債比率相當低，短期內不會有大型集資需要，出於成本考慮，不再向惠譽提供資料，相信投資者能理解。况且，集團保留另外兩家評級機構的關係，把惠譽撤回評級的影響控制至最小。

標普穆迪給予與惠譽同一評級

根據長實的年報，集團去年流動資產淨值高達1664.78億元，按年增34％，單計銀行結存及定期存款亦有567.25億元。而目前，標普及穆迪分別給予集團「A」及「A2」的評級，展望同樣為「穩定」。惠譽原本給予長實的「A」評級，與標普及穆迪的評級屬同一等級。

亦有消息人士透露，長實不再向惠譽提供資料，主要原因有三：首先是惠譽的規模較其餘兩家評級機構小，只要繼續得到標普及穆迪的評級，日後融資亦不會有太大問題；第二是惠譽的人手流動性較大，需花時間處理交接問題；第三是惠譽經常向長實索取資料，集團往往要花成本應對。