前杜老誌夜總會舊址 近9億易手

上址新買家為VALUE WONDER INVESTMENT LIMITED，其公司董事為周建華、黃錦蓮及楊偉文，為宏璟資本（ARCH Capital）或相關人士。原業主於為資深投資者「台灣張」張彥緒，張於2010年1月以4.35億元購入，持貨9年多帳面獲利4.57億元，賺幅逾1.05倍。

皇室免稅店81萬租五礦大廈舖

資料顯示，宏璟資本為菲律賓老牌發展商AYALA集團的房地產基金，於2006年在港成立，業務主要為房地產投資發展及管理。

另土地註冊處資料顯示，尖沙嘴中國五礦大廈地下連高層地下及1樓，原為汽車品牌Audi旗艦店，上述租約快將結束，並由皇室免稅店於下月起承租，月租81.8萬元，租期3年，年租金支出981.6萬元，對比Audi上月的月租68.8萬元，月租增加13萬元或19%。

One Hennessy再錄租務成交

此外，華懋旗下灣仔新商廈One Hennessy，再錄租務成交，單位為高層01室，面積6118方呎，以月租61.1萬元租出，呎租約100元。

另中環中心高層9、10室，亦獲租客以47.5萬元承租，以面積4314方呎計，呎租約110元，較對上租約呎租約82元大增34%。