賭王二太5798萬沽玫瑰新邨

尚豪庭相連戶2050萬破頂

元朗區錄大額二手成交，中原營業經理王勤學表示，尚豪庭2座頂層相連單位新近易手，實用面積1279方呎4房雙套單位，另1016呎天台，成交價2050萬元，實呎16,028元，創屋苑二手新高。原業主2011年5月1867萬元一手買入，帳面獲利183萬元或10%。

海悅花園3房748萬破頂

另資助房屋做價再創新高，青衣居屋海悅花園新近有3房戶以破頂價成交，中原區域營業經理陳輝麟表示，該單位為2座低層E室，實用面積590方呎，屬3房間隔，新近於自由市場以748萬元成交，實呎12,677元，成交價創屋苑新高。原業主於1999年8月以194萬元（已補地價）購入單位，持貨20年，帳面獲利約554萬元或2.9倍。

穗禾苑3房638萬 41年升40倍

世紀21陽光區域經理陳世民表示，火炭穗禾苑錄優質戶成交，該單位為A座高層11室，實用面積617方呎，3房間隔，以638萬元成交，實呎10,340元，屬市價水平，買家購入作收租之用，現時同類單位月租約1.9萬元，預計新買家可享租金回報約3.5厘。原業主早於1978年以15.7萬元向房委會購入，持貨41年，帳面獲利622.3萬元或近40倍。