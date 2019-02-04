「龍牀盤」加推120伙 折實均呎重返劈價前

227伙已開價 最快日內再加推

菁雋昨日加推的3號價單，涉及120個單位，包括114個開放式及6個一房單位，實用134至227方呎，折實198.6萬至414.5萬元，折實實呎14,710至19,198元，平均實呎22,125元，扣除最高22%優惠後，折實平均實呎17,258元，若與上周四公布的2號價單折實平均實呎14,861元對比，高出16%，更比去年11月首批折實實呎16937元高近2%。

3日暫收4300票 超額17倍

翻查資料顯示，菁雋早於去年11月推出，當時首張價單73伙，折實平均實呎16,937元，實用131方呎開放戶入場費285萬元，實呎高見2.17萬元，惟當時銷情欠佳，推售多時只售出兩伙，發展商暫停銷售，至上周四突然減價重推。

不過，就最新一張價單，發展商逐步加價。以最新價單當中實用面積227方呎的15樓19室，現定價491.8萬元，而上周四公布的2號價單，面積相同的12樓19室，定價462.3萬元，事隔四日，15樓比12樓賣貴6.4%（不設13及14樓），撇除樓層因素，料實際加價約5%。

綜合第1A號、2及3號價單，項目已公布價單（扣除去年已售出的兩伙）的單位共有227伙，折實平均實呎16,223元，市場消息指，項目自上周六至昨晚共3日，暫收約4300票，暫超額認購約17倍多。市場估計，發展商短期內有機會再作加推，並會於未周末發售。

御半山II周五推20伙 先到先得

事實上，除菁雋外，中國海外（0688）大埔天鑽上周亦突加推6號價單共180伙，市場消息指，項目至昨日暫收約650票，超額約2.6倍。此外，新地（0016）上月底開售至今累沽約180伙的屯門御半山II期，昨上載新銷售安排，本周五晚7時再推售20伙，採先到先得形式揀樓。