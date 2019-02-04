經濟

香港地產

下一篇 上一篇

「龍牀盤」加推120伙 折實均呎重返劈價前

【明報專訊】新界新盤戰持續，其中被稱為「龍牀盤」、由佳源國際（2768）、「舖王」鄧成波家族持有的屯門菁雋，自上周忽然劈價後，連日來加推單位，新一批單位平均折實實呎已達17,258元，重返去年底劈價前水平。

227伙已開價 最快日內再加推

菁雋昨日加推的3號價單，涉及120個單位，包括114個開放式及6個一房單位，實用134至227方呎，折實198.6萬至414.5萬元，折實實呎14,710至19,198元，平均實呎22,125元，扣除最高22%優惠後，折實平均實呎17,258元，若與上周四公布的2號價單折實平均實呎14,861元對比，高出16%，更比去年11月首批折實實呎16937元高近2%。

3日暫收4300票 超額17倍

翻查資料顯示，菁雋早於去年11月推出，當時首張價單73伙，折實平均實呎16,937元，實用131方呎開放戶入場費285萬元，實呎高見2.17萬元，惟當時銷情欠佳，推售多時只售出兩伙，發展商暫停銷售，至上周四突然減價重推。

不過，就最新一張價單，發展商逐步加價。以最新價單當中實用面積227方呎的15樓19室，現定價491.8萬元，而上周四公布的2號價單，面積相同的12樓19室，定價462.3萬元，事隔四日，15樓比12樓賣貴6.4%（不設13及14樓），撇除樓層因素，料實際加價約5%。

綜合第1A號、2及3號價單，項目已公布價單（扣除去年已售出的兩伙）的單位共有227伙，折實平均實呎16,223元，市場消息指，項目自上周六至昨晚共3日，暫收約4300票，暫超額認購約17倍多。市場估計，發展商短期內有機會再作加推，並會於未周末發售。

御半山II周五推20伙 先到先得

事實上，除菁雋外，中國海外（0688）大埔天鑽上周亦突加推6號價單共180伙，市場消息指，項目至昨日暫收約650票，超額約2.6倍。此外，新地（0016）上月底開售至今累沽約180伙的屯門御半山II期，昨上載新銷售安排，本周五晚7時再推售20伙，採先到先得形式揀樓。

相關字詞﹕御半山ii期 天鑽 新盤推售 佳源國際 鄧成波家族 波叔 菁雋 龍牀盤

上 / 下一篇新聞

美團禁售期未過 創辦人擬押特權股 上市不足1年 最多涉83億市值股份
美團禁售期未過 創辦人擬押特權股 上市不足1年 最多涉83億市值股份
A類股一旦轉讓 10倍投票權即失效
A類股一旦轉讓 10倍投票權即失效
減息預期降溫 恒指瀉443點
減息預期降溫 恒指瀉443點
美銀美林：港銀下半年料加息0.125厘
美銀美林：港銀下半年料加息0.125厘
「商界木蘭」被拘 承興國際再跌80%
「商界木蘭」被拘 承興國際再跌80%
百威亞太孖展增至94億
百威亞太孖展增至94億
吉利發盈警 削全年銷量預測一成 大摩接力唱淡 目標價劈至5元
吉利發盈警 削全年銷量預測一成 大摩接力唱淡 目標價劈至5元
環保升級拖累傳統車銷售
環保升級拖累傳統車銷售
港視6月生意急增47% 訂單量新高
港視6月生意急增47% 訂單量新高
中國6月外儲增加182億美元
中國6月外儲增加182億美元
標普：包商行被接管削銀行融資
標普：包商行被接管削銀行融資
Monkey Tree教育中心申上市
Monkey Tree教育中心申上市
騰訊向2.4萬員工 派120億元股份
騰訊向2.4萬員工 派120億元股份
安踏再被狙擊 渾水：涉操縱盈利 股價曾挫9% 午後停牌待澄清
安踏再被狙擊 渾水：涉操縱盈利 股價曾挫9% 午後停牌待澄清
大股東盈警前減持 金蝶：不違上市條例
大股東盈警前減持 金蝶：不違上市條例
丘鈦上月銷售數據 按月減逾一成
丘鈦上月銷售數據 按月減逾一成
中國次季風投交易挫77％ 受累中美貿易摩擦 初創估值偏高
中國次季風投交易挫77％ 受累中美貿易摩擦 初創估值偏高
德銀重組涉648億 2022年前裁員1.8萬
德銀重組涉648億 2022年前裁員1.8萬
擬上市前發債 WeWork集資312億
擬上市前發債 WeWork集資312億
英航客戶資料外泄或罰18億
英航客戶資料外泄或罰18億
陳茂峰﹕政制不公衍生裙帶政治 成香港深層次問題
陳茂峰﹕政制不公衍生裙帶政治 成香港深層次問題
零盈餘負資產可靠兼職改善
零盈餘負資產可靠兼職改善
張兆聰﹕新能源抗跌 龍源逆巿升可留意
張兆聰﹕新能源抗跌 龍源逆巿升可留意
金曹﹕港股急跌 期權盤相對冷靜
金曹﹕港股急跌 期權盤相對冷靜
技術取勝﹕統一有望上試9.5元
技術取勝﹕統一有望上試9.5元
袁天凡伉儷贊助母校學生 赴大灣區實習
袁天凡伉儷贊助母校學生 赴大灣區實習
喜茶獲騰訊等新輪融資 估值達90億人幣
喜茶獲騰訊等新輪融資 估值達90億人幣
劉思明﹕科網股受壓 房託濠賭可吼
劉思明﹕科網股受壓 房託濠賭可吼
周顯﹕因「禍」得福勵志故事
周顯﹕因「禍」得福勵志故事
淡友新武器 兩倍反向恒指ETF 南方東英李雪恒：波動市不利回報 不宜長揸
淡友新武器 兩倍反向恒指ETF 南方東英李雪恒：波動市不利回報 不宜長揸
湯文亮﹕空城計其實是空營計
湯文亮﹕空城計其實是空營計
晟林折實均呎3.1萬 今年九龍最貴新盤 1房洗手盆置浴室外 741萬入場
晟林折實均呎3.1萬 今年九龍最貴新盤 1房洗手盆置浴室外 741萬入場
話你知﹕福晟9.2億購入 均呎2.8萬
話你知﹕福晟9.2億購入 均呎2.8萬
賭王二太5798萬沽玫瑰新邨
賭王二太5798萬沽玫瑰新邨
前杜老誌夜總會舊址 近9億易手
前杜老誌夜總會舊址 近9億易手