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晟林折實均呎3.1萬 今年九龍最貴新盤 1房洗手盆置浴室外 741萬入場

【明報專訊】社會氣氛雖然持續緊張，但作為下半年九龍首個全新開價新盤、由內房福晟國際（0627）持有的何文田喇沙利道晟林，以平均實呎33,715元首推30伙，扣除最高7.25%直減折扣後，整批折實平均實呎31,271元，取代新世界（0017）4月以折實均呎2.43萬元推出的何文田瑧樺，成為今年迄今九龍首批最貴的新盤（見表），一房折實入場費高近741萬元。

明報記者 張允亭、林可為

晟林已屆現樓，以首推30伙折實均呎31,271元計，屬今年九龍全新盤最貴首批呎價，比同樣主打中小型單位、恒地（0012）何文田勝利道加多利軒平均成交呎價2.74萬元高逾一成外，並與加多利軒特色戶近日成交實呎3.27萬元相若。

首推30伙 僅兩伙售價低於800萬

福晟國際投資總監張楠表示，晟林首推30伙，包括6伙1房戶、24伙2房戶，實用面積260至419方呎，扣除7.25%折扣後，折實價741萬至1619.9萬元，折實實呎27,826至38,661元，整批折實價計市值約3.6億元。

項目最低入場費為2樓E室，屬實用面積260方呎1房戶，折實價740.9萬元。此外，首批折實價低於800萬元單位只有兩伙。

張楠形容晟林開價相對保守，定價參考項目近期區內成交，同時反映位置及景觀質素。此外，項目首度開放1房現樓示位，單位最大「亮點」，為浴室內不設洗手盆，而是設於浴室外。

其他新盤方面，新地（0016）南昌站匯璽，最新以發價單形式售出低座月鑽匯8樓A室，成交價4238.82萬元，單位實用面積1687方呎、實呎25,126元。

新世界同樣以發價單開售的元朗瑧頤，昨日連沽3伙，其中25樓頂層開放式A6室，實用面積230方呎，成交價443.9萬元、實呎1.93萬元，呎價創項目新高；瑧頤上月開售至今累沽187伙。

瑧頤開放式戶實呎1.93萬破頂

此外，3個新盤昨日均透過招標合共售出8伙；億京大埔白石角海日灣II售出3伙特色戶，成交價最貴為2座17、18樓實用面積2828方呎連天台、天台D室特色戶，成交價5490萬元、實呎19,413元。

海日灣II連沽3伙特色戶

新地元朗Grand YOHO，透過招標連沽2伙，其中5座40樓實用面積789方呎D室，成交價1762.63萬元、實呎2.23萬元，買家享最長680日成交期，惟若於500日內完成交易，最多可獲6%現金回贈。

永泰（0369）沙田九肚澐灃，錄本月首宗成交，最新以招標形式售出H33號洋房，實用面積2233方呎，成交價5482萬元，實呎24,550元。

相關字詞﹕澐灃 瑧頤 匯璽 褔晟國際 晟林

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