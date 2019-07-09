湯文亮﹕空城計其實是空營計

警方選擇撤離擺空營

在三國時代，諸葛孔明與司馬懿有不少對壘戰，其中一戰是馬謖不聽孔明吩咐，將軍隊駐在山上，被司馬懿斷水源大敗，在後方坐鎮的諸葛亮已無兵可用，無法抵擋司馬懿的15萬大軍，唯有大開城門，同時派人送了一封信給司馬㦤，內容大致是若果仲達入城，將蜀軍徹底擊敗，魏國曹氏將無後顧之憂，回程時一定會被魏國大將曹真斬殺。

司馬懿收到信之後，衡量過輕重，向手下話孔明一生謹慎，大開城門，一定是佈下空城計，待魏軍入城後擊殺，於是宣布撤兵。如果話政府佈下空城計，即是政府當日在立法會佈下天羅地網，待年輕人進入之後大舉拘捕，否則就不能稱之為空城計，事實上政府全軍撤退，年輕人不費吹灰之力佔領立法會，他們的確是中了計，不過是空營計而不是空城計。

年輕人攻入立會破壞 輸掉部分輿論

無論在中外以往有不少戰役，都出現過偷襲敵方軍營事件，偷襲中各有勝負，但有一件事可以肯定，當偷襲的一方入到敵方軍營，如果發現空無一人，知道對方早有防備，擺下空營計，會立刻撤退，如果唔撤退會被對方圍剿。所以，當年輕示威者進入立法會之後，發覺沒有警員駐守，應該立刻撤退，不能夠傷害立法會一磚一瓦，這樣做一定會贏得全世界輿論，現在則反其道而行，盡情破壞後溜走，即是向全世界公布自己罪證，雖然世界各國都是企在示威者的一邊，但見到這種情况，亦不能不略加譴責。

有人問點解示威者會咁失策，見唔到有警員應立即撤退，我認為除了勝利冲昏了頭腦之外，他們不明白空城與空營的分別，白白浪費了勝利的果實。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]