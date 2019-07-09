經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮﹕空城計其實是空營計

【明報專訊】年輕示威者佔領立法會事件已經超過一個星期，不少報章話政府用奸計，擺出一個空城計，令到入世不深的年輕人中計。過了一個星期，竟然沒有人糾正政府所用的不是空城計，而是空營計，年輕人中計，只因為誤將空營變空城。

警方選擇撤離擺空營

在三國時代，諸葛孔明與司馬懿有不少對壘戰，其中一戰是馬謖不聽孔明吩咐，將軍隊駐在山上，被司馬懿斷水源大敗，在後方坐鎮的諸葛亮已無兵可用，無法抵擋司馬懿的15萬大軍，唯有大開城門，同時派人送了一封信給司馬㦤，內容大致是若果仲達入城，將蜀軍徹底擊敗，魏國曹氏將無後顧之憂，回程時一定會被魏國大將曹真斬殺。

司馬懿收到信之後，衡量過輕重，向手下話孔明一生謹慎，大開城門，一定是佈下空城計，待魏軍入城後擊殺，於是宣布撤兵。如果話政府佈下空城計，即是政府當日在立法會佈下天羅地網，待年輕人進入之後大舉拘捕，否則就不能稱之為空城計，事實上政府全軍撤退，年輕人不費吹灰之力佔領立法會，他們的確是中了計，不過是空營計而不是空城計。

年輕人攻入立會破壞 輸掉部分輿論

無論在中外以往有不少戰役，都出現過偷襲敵方軍營事件，偷襲中各有勝負，但有一件事可以肯定，當偷襲的一方入到敵方軍營，如果發現空無一人，知道對方早有防備，擺下空營計，會立刻撤退，如果唔撤退會被對方圍剿。所以，當年輕示威者進入立法會之後，發覺沒有警員駐守，應該立刻撤退，不能夠傷害立法會一磚一瓦，這樣做一定會贏得全世界輿論，現在則反其道而行，盡情破壞後溜走，即是向全世界公布自己罪證，雖然世界各國都是企在示威者的一邊，但見到這種情况，亦不能不略加譴責。

有人問點解示威者會咁失策，見唔到有警員應立即撤退，我認為除了勝利冲昏了頭腦之外，他們不明白空城與空營的分別，白白浪費了勝利的果實。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

美團禁售期未過 創辦人擬押特權股 上市不足1年 最多涉83億市值股份
美團禁售期未過 創辦人擬押特權股 上市不足1年 最多涉83億市值股份
A類股一旦轉讓 10倍投票權即失效
A類股一旦轉讓 10倍投票權即失效
減息預期降溫 恒指瀉443點
減息預期降溫 恒指瀉443點
美銀美林：港銀下半年料加息0.125厘
美銀美林：港銀下半年料加息0.125厘
「商界木蘭」被拘 承興國際再跌80%
「商界木蘭」被拘 承興國際再跌80%
百威亞太孖展增至94億
百威亞太孖展增至94億
吉利發盈警 削全年銷量預測一成 大摩接力唱淡 目標價劈至5元
吉利發盈警 削全年銷量預測一成 大摩接力唱淡 目標價劈至5元
環保升級拖累傳統車銷售
環保升級拖累傳統車銷售
港視6月生意急增47% 訂單量新高
港視6月生意急增47% 訂單量新高
中國6月外儲增加182億美元
中國6月外儲增加182億美元
標普：包商行被接管削銀行融資
標普：包商行被接管削銀行融資
Monkey Tree教育中心申上市
Monkey Tree教育中心申上市
騰訊向2.4萬員工 派120億元股份
騰訊向2.4萬員工 派120億元股份
安踏再被狙擊 渾水：涉操縱盈利 股價曾挫9% 午後停牌待澄清
安踏再被狙擊 渾水：涉操縱盈利 股價曾挫9% 午後停牌待澄清
大股東盈警前減持 金蝶：不違上市條例
大股東盈警前減持 金蝶：不違上市條例
丘鈦上月銷售數據 按月減逾一成
丘鈦上月銷售數據 按月減逾一成
中國次季風投交易挫77％ 受累中美貿易摩擦 初創估值偏高
中國次季風投交易挫77％ 受累中美貿易摩擦 初創估值偏高
德銀重組涉648億 2022年前裁員1.8萬
德銀重組涉648億 2022年前裁員1.8萬
擬上市前發債 WeWork集資312億
擬上市前發債 WeWork集資312億
英航客戶資料外泄或罰18億
英航客戶資料外泄或罰18億
陳茂峰﹕政制不公衍生裙帶政治 成香港深層次問題
陳茂峰﹕政制不公衍生裙帶政治 成香港深層次問題
零盈餘負資產可靠兼職改善
零盈餘負資產可靠兼職改善
張兆聰﹕新能源抗跌 龍源逆巿升可留意
張兆聰﹕新能源抗跌 龍源逆巿升可留意
金曹﹕港股急跌 期權盤相對冷靜
金曹﹕港股急跌 期權盤相對冷靜
技術取勝﹕統一有望上試9.5元
技術取勝﹕統一有望上試9.5元
袁天凡伉儷贊助母校學生 赴大灣區實習
袁天凡伉儷贊助母校學生 赴大灣區實習
喜茶獲騰訊等新輪融資 估值達90億人幣
喜茶獲騰訊等新輪融資 估值達90億人幣
劉思明﹕科網股受壓 房託濠賭可吼
劉思明﹕科網股受壓 房託濠賭可吼
周顯﹕因「禍」得福勵志故事
周顯﹕因「禍」得福勵志故事
淡友新武器 兩倍反向恒指ETF 南方東英李雪恒：波動市不利回報 不宜長揸
淡友新武器 兩倍反向恒指ETF 南方東英李雪恒：波動市不利回報 不宜長揸
晟林折實均呎3.1萬 今年九龍最貴新盤 1房洗手盆置浴室外 741萬入場
晟林折實均呎3.1萬 今年九龍最貴新盤 1房洗手盆置浴室外 741萬入場
話你知﹕福晟9.2億購入 均呎2.8萬
話你知﹕福晟9.2億購入 均呎2.8萬
「龍牀盤」加推120伙 折實均呎重返劈價前
「龍牀盤」加推120伙 折實均呎重返劈價前
賭王二太5798萬沽玫瑰新邨
賭王二太5798萬沽玫瑰新邨
前杜老誌夜總會舊址 近9億易手
前杜老誌夜總會舊址 近9億易手