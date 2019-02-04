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淡友新武器 兩倍反向恒指ETF 南方東英李雪恒：波動市不利回報 不宜長揸

【明報專訊】美國上月非農就業數據強勁，市場對聯儲局減息預期瞬即降溫，拖累昨天港股一度下插逾500點。隨市况向下，欲做淡或作對冲的本港投資者有新工具選擇，南方東英最近推出全港首隻兩倍反向ETF：恒指每日反向（-2X）ETF（7500）。現時香港已有反向一倍槓桿ETF，新ETF槓桿增至2倍，意味潛在回報也增加。惟南方東英資產管理ETF策略師李雪恒提醒投資者，反向槓桿ETF存在複合效應，不宜持有太長時間，特別當市况波動時不利其回報，持有反向兩倍槓桿ETF宜更短，最多持貨兩星期，並指新ETF暫時都以有相關經驗的投資者參與較多。

所謂反向槓桿ETF，提供相關指數單日表現的一或兩倍反向投資回報，假設恒指單日跌1%，則理論上ETF價格會升2%。槓桿反向產品在台灣等地認受度較高，在香港則仍未算非常普及，但李雪恒透露，新產品反向兩倍槓桿ETF由5月底推出約三星期後，資金淨流入達到近10億元，同期流入更勝恒指每日反向（-1X）ETF（7300），當時流入也只是過千萬元，顯示市場反應熱烈，而直至昨天則錄得13億元淨流入，沒有贖回。

投資者為收息大藍籌做對冲

他稱個人觀察所得，現時流入的多是本身曾買槓桿正反向產品的投資者，對相關產品有一定了解，而反向兩倍槓桿ETF增加了一倍槓桿，以較少本金做對冲，更加能吸引他們。他續稱，投資者較多是手握大藍籌收息股，再透過反向ETF作對冲，效果更勝較多條款限制的牛熊證和窩輪。他又指出，反向一倍槓桿ETF多獲基金經理使用，皆因有投資上限制，只能用其作對冲，反向兩倍槓桿ETF則較多零售投資者參與。另一點觀察是，當港股續向上時，反而有更多人買反向兩倍ETF，亦有部分零售資金由一倍反向ETF流向兩倍，反映看淡後市的人不少。

然而，反向兩倍ETF的回報倍大，同時風險亦有提升。李雪恒提醒投資者，反向ETF有複合效應，不宜持有太長時間，反向兩倍ETF宜最多持兩星期，始終風險較高，反向一倍ETF就可持貨一至兩個月，特別是兩倍反向產品的複合效應會比一倍更大，更不宜持貨太長。

回報倍大 風險同時提升

他稱，反向槓桿ETF購買期貨部署，以達到反向效果，但期貨反映了派息因素，也構成了ETF與指數偏差。例如在南方東英反向一倍ETF中，期貨持倉保證金佔總資產不超過12.5%，在反向兩倍ETF比例更高，達到25%。

基金經理每天會跟隨指數走勢調整持倉（Daily Reset），以及在出現申購或贖回時調整，確保第二天開市時回報緊貼恒指。他稱所有槓桿產品都有複合效應，一旦大市呈日升日跌格局，會導致ETF回報與恒指有偏差，但也有可能是如市况持續多日單邊下跌，則反向產品的回報會跑贏恒指。

A股估值偏低 留意相關ETF

另外，觀察ETF資金流向數據，他發現A股的投資情緒有所回歸，並認為A股在2800點有吸引投資機會。他認為AH股溢價會一直存在，現A股現估值仍偏低，並較受政策影響如政府的減稅降費措施，對消費、保險、房地產和製造業都較有利，認為可留意這些板塊的ETF，並相信在下半年A股會比較吸引，故建議買A股ETF多於港股。

觀察年初至今各ETF表現，個別Ａ股ETF還有約三成的累計升幅，資金近期亦逐漸回歸A股ETF的懷抱中。晨星數據顯示，估計晨星中國股票基金組別的香港註冊ETF，在6月份錄3億美元淨流入，主要來自恒生中國企業ETF（2828），A股ETF估計有0.8億美元淨流入。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 理財專題]

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