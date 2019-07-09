周顯﹕因「禍」得福勵志故事

他在中環銷售時，常常遇上一名大莊家，皆因那莊家經過附近銀行時，總會按按股票機。於是有一天他老着面皮向那名大莊家問股票貼士，大莊家很爽快的給了他一個號碼，結果不消說，這號碼沒幾天，跌了一半。

然後，這名仁兄再次碰上了那名莊家，拉住了他，你以為他要說些什麼呢？尋仇？不對！

他居然說：「你好勁呀！不如我跟你學做股票啦！」於是，那名大莊家勉為其難，叫那仁兄到他的盤房做學徒，沒幾年，那名仁兄賺了十億八億元，自立門戶了。

另一個勵志故事，就是十幾年前，有人誠邀某君埋班去搞倫敦金，某君說，好呀，十年前，有人叫我買過倫敦金，幾天便輸了20幾萬元，這肯定是好嘢，預我一份！

問莊家攞貼士被跣後反拜師

結果，某君的經營手法居然令到他在倫敦金市場變成了第一位，賺到了第一桶金。現在他當然已上了岸，不搞Local London，改撈第二行了。（通常搞完倫敦金的轉行，都會轉股票，正如股票佬轉行，不是轉做財仔，就是轉做地產。）

以上故事告訴我們，成功人士的成功之道，是失敗非但不自怨自艾，而且還能夠從錯誤中學習，甚至可以change position，這好比我認識的某年輕朋友，從政治的啦啦隊，到政治的參與者，現在已經成了精，是有地位的player（玩家）了，隨時還去選明年立法會呢！

[周顯 投資二三事]