劉思明﹕科網股受壓 房託濠賭可吼

恒指昨日低開261點反覆下跌，早市最多跌580點、低見28,194點喘定，之後低位徘徊，反彈乏力，收市報28,331點，跌443點或1.54%；國指跌1.56%。大市成交757億元，低於60天平均近兩成，急回未見吸引資金低撈，觀望氣氛依然濃厚。

未見資金撈底 觀望氣氛仍濃

恒指昨跌至20天線初見支持，正如昨天所指，恒指若稍試20天線迅速回升，升浪未完，因此如今明兩天未能回勇，要提高警覺。上周在下半年展望中提到，短線上望29,000點阻力不輕，或會於約27,400至29,000點上落整固，以凝聚動力向上突破；若然短線跌穿20天線甚至兩萬八關口，可以預料交易區將下移至橫行區下方約27,400至28,200點水平。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率11比89，跌逾3%佔下跌股份一成半；陽燭對陰燭為17比83，大市跌勢全面，沽盤積極且反彈乏力，但沽壓不算大。本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成多跌約2%以上，軟件服務跌3.69%表現最差，汽車相關亦跌逾3%；其次醫藥保健、科技器材、農業及水務跌逾2%。

軟件走勢持續疲弱，近期普遍未能跟上大市轉好，只得美團（3690）大幅跑贏，騰訊（0700）跟隨恒指做好，以及閱文（0772）、中國通號（3969）、中國軟件（0354）短線現強勢。美團近兩日有回吐，最理想是有機會回落20線約65元吸納，並設收低於50天線約61元止蝕；進取則可以吼反彈力最強的閱文，該股上升軌及20天線約35元料有承接。

昨天公路鐵路、公共事業、房託基金、電訊及媒體發揮防守作用，跌幅小於1%。公用、房託普遍中線持續向好；公路股深圳高速（0548）、越秀交通（1052），以及電訊股香港電訊（6823）、香港寬頻（1310）於行業中偏強。

永利短線看21元 銀娛候52元吸

此外，濠賭股昨亦呈抗跌力，新濠（0200）、永利澳門（1128）更有買盤追捧，以陽燭收市並成交上升。新濠上升動力強勁，連日收市於保歷加通道之外，但2018年4月及2016年11月，該股曾連續6日或以上收於通道之外，形勢隨時可以急轉，回試20天線或更低水平。目前新濠20元以上料有龐大沽壓，20天線約17元，欠值博率，因此縱使走勢凌厲，也宜待升破20元企穩才考慮，或吼另一獲買盤追捧的永利澳門，該股短線上望21元，或上月底提到的銀娛（0027），可於52元附近吸納。

[劉思明 數據尋寶]