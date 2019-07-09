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2019年7月9日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
美團禁售期未過 創辦人擬押特權股 上市不足1年 最多涉83億市值股份
A類股一旦轉讓 10倍投票權即失效
減息預期降溫 恒指瀉443點
美銀美林：港銀下半年料加息0.125厘
「商界木蘭」被拘 承興國際再跌80%
百威亞太孖展增至94億
吉利發盈警 削全年銷量預測一成 大摩接力唱淡 目標價劈至5元
環保升級拖累傳統車銷售
港視6月生意急增47% 訂單量新高
中國6月外儲增加182億美元
標普：包商行被接管削銀行融資
Monkey Tree教育中心申上市
騰訊向2.4萬員工 派120億元股份
安踏再被狙擊 渾水：涉操縱盈利 股價曾挫9% 午後停牌待澄清
大股東盈警前減持 金蝶：不違上市條例
丘鈦上月銷售數據 按月減逾一成
中國次季風投交易挫77％ 受累中美貿易摩擦 初創估值偏高
德銀重組涉648億 2022年前裁員1.8萬
擬上市前發債 WeWork集資312億
英航客戶資料外泄或罰18億
陳茂峰﹕政制不公衍生裙帶政治 成香港深層次問題
零盈餘負資產可靠兼職改善
張兆聰﹕新能源抗跌 龍源逆巿升可留意
金曹﹕港股急跌 期權盤相對冷靜
技術取勝﹕統一有望上試9.5元
袁天凡伉儷贊助母校學生 赴大灣區實習
喜茶獲騰訊等新輪融資 估值達90億人幣
劉思明﹕科網股受壓 房託濠賭可吼
周顯﹕因「禍」得福勵志故事
淡友新武器 兩倍反向恒指ETF 南方東英李雪恒：波動市不利回報 不宜長揸
湯文亮﹕空城計其實是空營計
晟林折實均呎3.1萬 今年九龍最貴新盤 1房洗手盆置浴室外 741萬入場
話你知﹕福晟9.2億購入 均呎2.8萬
「龍牀盤」加推120伙 折實均呎重返劈價前
賭王二太5798萬沽玫瑰新邨
前杜老誌夜總會舊址 近9億易手
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技術取勝﹕統一有望上試9.5元
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【明報專訊】金蝶料8元阻力大（圖）
富力15元有承接（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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美團禁售期未過 創辦人擬押特權股 上市不足1年 最多涉83億市值股份
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