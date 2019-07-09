金曹﹕港股急跌 期權盤相對冷靜

【明報專訊】7月期權盤仍穩 結算價料不會太低，6月17日開始夜期延長到深夜清晨3點收市，暫時運作尚算暢順，自開始以來25個交易日，每晚成交平均約2.4萬張，比預期的稍多，平均高低波幅點數約180點，比預期低。由於筆者基本的期指期權盤在4點半收市已經完成部署，例如看淡Long Put或用跨期貼價Long Put、價外Short Put，夜期時段也不需要「捱更抵夜」，設定電腦止賺盤：在出現嚴重超賣時以期指好倉鎖倉，將整個倉的對冲值（Delta）變成接近零便可以。鎖倉之後，第二日開市後可再調整Delta值控制持倉風險。
7月27600點支持很強
昨日恒指收28,331點，大跌443點，不過期權盤似乎相對冷靜，未見出現大手淡倉。雖然負面新聞如反逃犯修例大遊行、伊朗地緣政治緊張、聯儲局不會大手減息、中美貿易戰仍未有具體協議等等。但觀察近5個交易數據，似乎大市走勢仍算健康：
（1）活躍PUT CALL比率：最活躍10個CALL及PUT的成交比率是0.8，近期也是維持接近1，表示期權投資者並沒有太大興趣開新的PUT倉，開CALL意願仍然比較強，估計28,000點樓下的支持力頗強；
（2）活躍CALL PUT交易區間就算在下跌444點時，也保持在27,400至29,400點這兩千點區間，推算7月27,600點會有很強的支持，但結算想升穿29,400到3萬點也很困難；
（3）引伸波幅偏低，上個月仍見到大概18窩，現時是15.6窩，即1個月一個標準差或68%升跌區間大約是4.5%，如無意外，7月結算應不會低於7月現時浪頂29,007點回調4.5%到27,700點，當然1個月的波幅可能會有1500點到27,500點，7月結算應不會太低；
（4）大市沽空偏低，最近持續少於100億元或少於15%；
（5）大股如騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）、中移動（0941）走勢也見支持。
大市沽空偏低 大股見支持
在這樣的市况，短線有支持，買股也要保守。附表是有3厘股息，有盈利增長又有資產折讓的股份可以參考，如恒指回到27,700點，可以考慮分注吸納。