金曹﹕港股急跌 期權盤相對冷靜

7月27600點支持很強

昨日恒指收28,331點，大跌443點，不過期權盤似乎相對冷靜，未見出現大手淡倉。雖然負面新聞如反逃犯修例大遊行、伊朗地緣政治緊張、聯儲局不會大手減息、中美貿易戰仍未有具體協議等等。但觀察近5個交易數據，似乎大市走勢仍算健康：

（1）活躍PUT CALL比率：最活躍10個CALL及PUT的成交比率是0.8，近期也是維持接近1，表示期權投資者並沒有太大興趣開新的PUT倉，開CALL意願仍然比較強，估計28,000點樓下的支持力頗強；

（2）活躍CALL PUT交易區間就算在下跌444點時，也保持在27,400至29,400點這兩千點區間，推算7月27,600點會有很強的支持，但結算想升穿29,400到3萬點也很困難；

（3）引伸波幅偏低，上個月仍見到大概18窩，現時是15.6窩，即1個月一個標準差或68%升跌區間大約是4.5%，如無意外，7月結算應不會低於7月現時浪頂29,007點回調4.5%到27,700點，當然1個月的波幅可能會有1500點到27,500點，7月結算應不會太低；

（4）大市沽空偏低，最近持續少於100億元或少於15%；

（5）大股如騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）、中移動（0941）走勢也見支持。

大市沽空偏低 大股見支持

在這樣的市况，短線有支持，買股也要保守。附表是有3厘股息，有盈利增長又有資產折讓的股份可以參考，如恒指回到27,700點，可以考慮分注吸納。

[金曹 期權制勝]