零盈餘負資產可靠兼職改善

1. 每月還款高達3,000，是月薪12%，而還款期長達4年，情况甚不理想；

2. 只有5,000元現金儲備，連1個月的家庭支出也不足夠，而且家中只有他一人工作，在理財角度上是風險非常高！

先增盈餘 再考慮投資

李先生希望3年內儲到15萬元，若現狀完全沒有改變，薪金沒大幅調升的話，坦白說是高難度動作，就算15個月後還清銀行債項，又將每月盈餘全數投資，未來3年也需逾80%年回報才能達標，就算太平盛世、經濟起飛年代，年回報逾80%也沒甚可能，何况是要將全數盈餘投資，筆者極不建議這做法呢！

另一個技術問題，就是坊間的月供投資方案（不論是股票還是基金），每月的最低供款額是1000元，若未能提升盈餘，李先生可以考慮投資相連保險或儲蓄保險作方案，但年期需較才見成效，流動性亦較低。既然選擇較少，筆者建議李先生應先增加盈餘。

節流空間小 宜兼職開源

要累積資產，用什麼的增值方案還是其次，首要是每月有盈餘，最理想是穩定的盈餘額，增加盈餘最常見的方法是開源節流，以李先生現時情况來說，節流有點難度，因為一家三口每月家庭開支1.6萬元，在現今消費模式來說，再減的空間已不多，所以筆者建議李先生可在開源那方面着手。現時市面上有很多「兼職Apps」，提供一個平台讓人找兼職工作，若李先生每月能做兩天兼職，每月或可多賺800元，那3年內便可多賺3萬元了。另一個方向便是在網上做點小生意，建議產品策略是容許有訂單才製造的做法（例如一些小飾物、小手工），既然太太留在家中，也可在空餘時間幫忙，夫妻同心，其利斷金！

李先生沒說明為何欠下這麼多的債項，但每月大量還款令自己捉襟見肘，也是不理想的，筆者建議在未來數年不要再借貸，並小心量入為出。

鄺翠玲 美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]