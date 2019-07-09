陳茂峰﹕政制不公衍生裙帶政治 成香港深層次問題

這段時間，內地媒體不乏香港的報道，老百姓知道香港發生什麼事。但內地媒體的局限，影響群眾對香港看法的偏差。內地談香港的文章，主要是兩個觀點，一個是香港經濟發展出問題、貧富問題嚴重、房價高與天齊、青少年缺乏出路；另一個是陰謀理論，香港是國際間諜中心，事件背後有外國勢力。

謝清海：港須激進改革消除不公

香港經濟的確是出了問題，但不是內地文章的發展論，而是裙帶資本主義（crony capitalism）非常嚴重，商業競爭很不公平。《經濟學人》在2014年設計裙帶資本主義指數，香港已經高踞第一位。崇尚原始自由經濟（芝加哥學派）的港大教授王于漸在2016年發表過文章談香港裙帶資本主義，並建議競爭事務委員會調查公共屋邨維修投標事宜。香港基金之王、惠理集團靈魂人物謝清海，在200萬人上街後，於6月22日在《南華早報》發文，提出香港必須來個「激進（radical）」的經濟和社會改革，以消除不公。謝清海還提出，改革由打破地產霸權（property cartel）開始。

這22年來，特區政府沒有正視裙帶資本主義問題，甚至給人遭地產商綁架的感覺，土地和房屋問題處處被動。大地產商的新界儲備土地，政府不敢依法收回，寧可提出欠說服力的公私營合作。東大嶼填海最終仍是益地產商，政府寧可花千多億元納稅人的血汗錢，也不願意接納周永新教授的500億元撥款開展全民退保方案。這些逆民意措施（倒行逆施？），老百姓看在眼裏，氣在心頭。

裙帶主義不單出現在經濟環節，在政治和社會層面亦愈來愈嚴重。特首和立法會選舉的不公平制度，一直沒有改善。行政會議成員的資歷，有幾多個是讓人心悅誠服？政府委任的各個諮詢委員會成員，過程不透明、資格不清楚、能力不服眾。有識之士心裏明白，寧可明哲保身，懶得趟那渾水。政府架構愈來愈一言堂。

年輕一代不甘於掙錢供樓「四仔主義」

裙帶主義也在社區浮現。建制政黨資源豐富，不但以蛇齋餅糉吸票，還通過控制區議會撥款公私兩利。這8年來，政黑合作若隱若現，劣質政治抬頭，禮崩樂壞。這些裙帶政治，較裙帶資本主義更差更壞更邪惡。

要解決香港難題，需要中央政府的認可及配合。香港已經是後工業、後知識時代的公民社會，年輕一代不甘於掙錢供樓的「四仔主義」，要求公義公平公道公正。北大教授張千帆7月3日在《金融時報》發表的文章〈重啟政改才能讓香港回歸穩定〉，是很中肯的分析，但政改只解決眼前問題。裙帶主義不處理，只能有短期的安定。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]