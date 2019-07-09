經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ
下一篇 上一篇

陳茂峰﹕政制不公衍生裙帶政治 成香港深層次問題

【明報專訊】今時今日，香港出現回歸以來最嚴重的管治危機。開始是反對《逃犯條例》修訂，到6月12日發展到對警察濫權的控訴，至7月1日佔領立法會後示威者讀出宣言的5項要求。民間訴求清清楚楚，特區政府則選擇性回應。結果是政府繼續被罵、施政繼續受阻、民怨繼續擴大、警權繼續放肆、社會繼續動盪。

這段時間，內地媒體不乏香港的報道，老百姓知道香港發生什麼事。但內地媒體的局限，影響群眾對香港看法的偏差。內地談香港的文章，主要是兩個觀點，一個是香港經濟發展出問題、貧富問題嚴重、房價高與天齊、青少年缺乏出路；另一個是陰謀理論，香港是國際間諜中心，事件背後有外國勢力。

謝清海：港須激進改革消除不公

香港經濟的確是出了問題，但不是內地文章的發展論，而是裙帶資本主義（crony capitalism）非常嚴重，商業競爭很不公平。《經濟學人》在2014年設計裙帶資本主義指數，香港已經高踞第一位。崇尚原始自由經濟（芝加哥學派）的港大教授王于漸在2016年發表過文章談香港裙帶資本主義，並建議競爭事務委員會調查公共屋邨維修投標事宜。香港基金之王、惠理集團靈魂人物謝清海，在200萬人上街後，於6月22日在《南華早報》發文，提出香港必須來個「激進（radical）」的經濟和社會改革，以消除不公。謝清海還提出，改革由打破地產霸權（property cartel）開始。

這22年來，特區政府沒有正視裙帶資本主義問題，甚至給人遭地產商綁架的感覺，土地和房屋問題處處被動。大地產商的新界儲備土地，政府不敢依法收回，寧可提出欠說服力的公私營合作。東大嶼填海最終仍是益地產商，政府寧可花千多億元納稅人的血汗錢，也不願意接納周永新教授的500億元撥款開展全民退保方案。這些逆民意措施（倒行逆施？），老百姓看在眼裏，氣在心頭。

裙帶主義不單出現在經濟環節，在政治和社會層面亦愈來愈嚴重。特首和立法會選舉的不公平制度，一直沒有改善。行政會議成員的資歷，有幾多個是讓人心悅誠服？政府委任的各個諮詢委員會成員，過程不透明、資格不清楚、能力不服眾。有識之士心裏明白，寧可明哲保身，懶得趟那渾水。政府架構愈來愈一言堂。

年輕一代不甘於掙錢供樓「四仔主義」

裙帶主義也在社區浮現。建制政黨資源豐富，不但以蛇齋餅糉吸票，還通過控制區議會撥款公私兩利。這8年來，政黑合作若隱若現，劣質政治抬頭，禮崩樂壞。這些裙帶政治，較裙帶資本主義更差更壞更邪惡。

要解決香港難題，需要中央政府的認可及配合。香港已經是後工業、後知識時代的公民社會，年輕一代不甘於掙錢供樓的「四仔主義」，要求公義公平公道公正。北大教授張千帆7月3日在《金融時報》發表的文章〈重啟政改才能讓香港回歸穩定〉，是很中肯的分析，但政改只解決眼前問題。裙帶主義不處理，只能有短期的安定。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

上 / 下一篇新聞

美團禁售期未過 創辦人擬押特權股 上市不足1年 最多涉83億市值股份
美團禁售期未過 創辦人擬押特權股 上市不足1年 最多涉83億市值股份
A類股一旦轉讓 10倍投票權即失效
A類股一旦轉讓 10倍投票權即失效
減息預期降溫 恒指瀉443點
減息預期降溫 恒指瀉443點
美銀美林：港銀下半年料加息0.125厘
美銀美林：港銀下半年料加息0.125厘
「商界木蘭」被拘 承興國際再跌80%
「商界木蘭」被拘 承興國際再跌80%
百威亞太孖展增至94億
百威亞太孖展增至94億
吉利發盈警 削全年銷量預測一成 大摩接力唱淡 目標價劈至5元
吉利發盈警 削全年銷量預測一成 大摩接力唱淡 目標價劈至5元
環保升級拖累傳統車銷售
環保升級拖累傳統車銷售
港視6月生意急增47% 訂單量新高
港視6月生意急增47% 訂單量新高
中國6月外儲增加182億美元
中國6月外儲增加182億美元
標普：包商行被接管削銀行融資
標普：包商行被接管削銀行融資
Monkey Tree教育中心申上市
Monkey Tree教育中心申上市
騰訊向2.4萬員工 派120億元股份
騰訊向2.4萬員工 派120億元股份
安踏再被狙擊 渾水：涉操縱盈利 股價曾挫9% 午後停牌待澄清
安踏再被狙擊 渾水：涉操縱盈利 股價曾挫9% 午後停牌待澄清
大股東盈警前減持 金蝶：不違上市條例
大股東盈警前減持 金蝶：不違上市條例
丘鈦上月銷售數據 按月減逾一成
丘鈦上月銷售數據 按月減逾一成
中國次季風投交易挫77％ 受累中美貿易摩擦 初創估值偏高
中國次季風投交易挫77％ 受累中美貿易摩擦 初創估值偏高
德銀重組涉648億 2022年前裁員1.8萬
德銀重組涉648億 2022年前裁員1.8萬
擬上市前發債 WeWork集資312億
擬上市前發債 WeWork集資312億
英航客戶資料外泄或罰18億
英航客戶資料外泄或罰18億
零盈餘負資產可靠兼職改善
零盈餘負資產可靠兼職改善
張兆聰﹕新能源抗跌 龍源逆巿升可留意
張兆聰﹕新能源抗跌 龍源逆巿升可留意
金曹﹕港股急跌 期權盤相對冷靜
金曹﹕港股急跌 期權盤相對冷靜
技術取勝﹕統一有望上試9.5元
技術取勝﹕統一有望上試9.5元
袁天凡伉儷贊助母校學生 赴大灣區實習
袁天凡伉儷贊助母校學生 赴大灣區實習
喜茶獲騰訊等新輪融資 估值達90億人幣
喜茶獲騰訊等新輪融資 估值達90億人幣
劉思明﹕科網股受壓 房託濠賭可吼
劉思明﹕科網股受壓 房託濠賭可吼
周顯﹕因「禍」得福勵志故事
周顯﹕因「禍」得福勵志故事
淡友新武器 兩倍反向恒指ETF 南方東英李雪恒：波動市不利回報 不宜長揸
淡友新武器 兩倍反向恒指ETF 南方東英李雪恒：波動市不利回報 不宜長揸
湯文亮﹕空城計其實是空營計
湯文亮﹕空城計其實是空營計
晟林折實均呎3.1萬 今年九龍最貴新盤 1房洗手盆置浴室外 741萬入場
晟林折實均呎3.1萬 今年九龍最貴新盤 1房洗手盆置浴室外 741萬入場
話你知﹕福晟9.2億購入 均呎2.8萬
話你知﹕福晟9.2億購入 均呎2.8萬
「龍牀盤」加推120伙 折實均呎重返劈價前
「龍牀盤」加推120伙 折實均呎重返劈價前
賭王二太5798萬沽玫瑰新邨
賭王二太5798萬沽玫瑰新邨
前杜老誌夜總會舊址 近9億易手
前杜老誌夜總會舊址 近9億易手