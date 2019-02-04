擬上市前發債 WeWork集資312億

未來幾年債務或增至780億

初創企業在臨近IPO之際計劃進行巨額融資，反映市場對尚未轉盈的知名獨角獸估值抱有疑慮。以累積巨額虧損的召車巨頭優步（Uber）和Lyft為例，它們的股價仍在IPO發行價以下徘徊。去年虧損19億美元（約148億港元）的WeWork，長期被拿來與優步和Lyft相提並論。知情人士稱，WeWork擬透過發債集資，展示自己有能力為未來多年的發展提供資金，以提振可能在今明年初進行的IPO需求。

WeWork的主要業務，是長期租下物業進行翻新，然後以短租形式分租給其他公司。消息指，WeWork可利用從出租物業產生的現金流，為債務支付利息。知情人士稱，高盛和摩通將安排這次發債，其他投行也可能參與其中。以WeWork這種處於虧損的公司，通過現金流進行如此大規模的債務融資實屬罕見。消息又稱，此舉可能降低了其對IPO的迫切性。

（華爾街日報）

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