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德銀重組涉648億 2022年前裁員1.8萬

【明報專訊】德銀放棄成為全球頂尖投行的野心，開始一系列大刀闊斧的重組計劃，歐洲、美國和亞洲的整個股票交易團隊昨即時被解僱。德銀將在2022年前裁減1.8萬人，相當於整體員工五分之一。關閉虧損的股票交易業務，以及大幅縮減債券和利率交易業務等改革，將會為德銀帶來74億歐元（648億港元）重組開支；但德銀料毋須增資為改組提供資金。有分析認為，德銀估計過於樂觀，其股價昨跌逾6%。

稱毋須增資 分析：過於樂觀

一名任職於德銀的倫敦股票交易部門的經理向《金融時報》稱，自己被召入會議室收解僱信，被告知要清理辦公桌並離開。他指這很奇怪，因為自己的工作仍影響着德銀的投資組合，不知德銀想怎樣處理這些投資。德銀沒透露各地的裁員數目。

CEO批前管理層創造「不良資本配置文化」

德銀行政總裁索英（Christian Sewing）未點名批評前管理層創造了「不良的資本配置文化」，未來德銀「只會在自己具競爭力的領域運作」，專注於企業客戶及零售銀行業務。 德銀將設一家名為「資本釋放部門」的壞帳銀行，處置價值740億歐元（約6480億港元）的風險加權資產。它希望出售資產後，可透過特殊股息或股票回購，由2022年起向股東返還50億歐元（約438億港元）。不過未來兩年將暫停派息。受改組影響，料德銀次季將錄得28億歐元虧損，不過至2022年可望節省60億歐元（約525億元）開支。

（綜合報道）

[國際金融]

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