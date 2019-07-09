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中國次季風投交易挫77％ 受累中美貿易摩擦 初創估值偏高

【明報專訊】投資者對中美貿易談判及初創企業估值的擔憂，令中國風險資本投資額在經歷5年的急速增長後顯著放緩。中國次季風險投資交易總額，較去年同期的413億美元峰值，大跌77％至94億美元。交易數量幾乎減少一半，降至692宗。去年次季的中國風險投資交易，包括螞蟻金服的140億美元融資、電商拼多多融資30億美元，以及貨車共享服務滿幫融資19億美元。相比下，今年次季金額最大的一筆風險投資，僅是京東健康獲10億美元融資。今年次季的風險投資除了按年大跌之外，過去4季相關投資亦持續減少（見圖）。

減息半厘料落空 美股早段挫逾百點

另外，美國上周的非農職位出乎意料地大幅增長，削弱了市場對聯儲局減息的預期。CME Group的利率期貨數據顯示，交易員繼續押注本月減息，但認為減息幅度最多只有四分之一厘，看淡大幅減息半厘的可能，拖累美股早段下滑，道指早段跌逾百點。券商Rosenblatt Securities預期新iPhone銷售及服務收入增長惡化，把蘋果評級由「中性」下調至「賣出」，但維持每股150美元的目標價。蘋果股價早段跌逾2%。市場等候聯儲局主席鮑威爾周三向國會作證，為貨幣政策透露更多端倪，美國10年期國債孳息跌至2.02厘。美匯指數維持在97.3左右，接近3周高位。

創投﹕從未見過中國市場如此低迷

中國從未經歷像美國2000年的網絡泡沫爆破，部分由於中國的風險投資市場仍是新事物。對科技初創的投資多年來穩定增長，帶來可觀利潤。外界關注風投金額大減會否令初創發展面臨風險。活躍於中、美投資圈的啓明創投的創始合伙人Gary Rieschel稱，從未見過中國市場經歷低迷，過去20年它一直發展，這是「我們首次看到真正的壓力」。中國的風險投資始於2014年，當時阿里巴巴在美國首次公開募股，集資逾200億美元，為美國最大規模IPO，突顯了中國風投交易的潛力。這一年的風險投資金額增長兩倍至170多億美元，直至去年金額也每年遞增。

曾培養滴滴抖音等巨企

中國的風險資本培養了大量初創企業，包括估值560億美元的召車巨頭滴滴出行、估值750億美元的抖音母公司字節跳動等。不過中國科技產業崛起之際，迎來中美貿易衝突持續，美方正加強限制美國技術出口中國，令投資者對初創投資轉趨保守。

（綜合報道）

[國際金融]

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