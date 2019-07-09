丘鈦上月銷售數據 按月減逾一成

【明報專訊】丘鈦科技（1478）公布6月的主營產品銷售數據顯示，包括800萬像素及以下和1000萬像表及以上攝像頭模組銷售數量合計，銷售量只有3218.1萬件，按月減少10.7%，但按年增長65.2%。公司解釋，由於在攝像頭模組市場佔有率上升，因此產品銷量按年增加；但受客戶項目周期與提貨節奏影響致按月減少。