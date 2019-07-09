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丘鈦上月銷售數據 按月減逾一成

【明報專訊】丘鈦科技（1478）公布6月的主營產品銷售數據顯示，包括800萬像素及以下和1000萬像表及以上攝像頭模組銷售數量合計，銷售量只有3218.1萬件，按月減少10.7%，但按年增長65.2%。公司解釋，由於在攝像頭模組市場佔有率上升，因此產品銷量按年增加；但受客戶項目周期與提貨節奏影響致按月減少。

按年增長65% 市佔率升

今年上半年合計，攝像頭模組的銷售量共逾1.82億件，指紋識別模組則達3774.7萬件。

丘鈦科技指，800萬像素及以下攝像頭模組銷售數量達1612.9萬件，按月跌14.5%，按年則升29.7%。

1000萬像素及以上攝像頭模組的銷售量達1605.1萬件，按月跌6.6%，按年增長逾1.27倍，與提升產品規格的戰略逐步實現有關。

稱受客戶項目周期提貨節奏影響

至於指紋識別模組方面，指紋識別模組銷售數量總銷售量達602.2萬件，受客戶項目周期與提貨節奏影響，按月減少16.7%；在減少電容式指紋識別模組業務下，按年減少32.9%。

當中，屏下指紋識別模組佔356.2萬件，按月跌22.3%，按年則增長39.8倍；非屏下指紋識別模組佔246萬件，按月跌6.8%，按年跌幅達72.3%。

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