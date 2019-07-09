大股東盈警前減持 金蝶：不違上市條例

股價昨急插14%

曾發表「金蝶國際的內在泡沫」、有股壇長毛之稱的David Webb早前回應本報查詢時表示，證監會應該介入徹查金蝶主席行為。金蝶則稱，減持與盈警之間沒有任何關聯，不存在違反上市條例說法，徐少春減持是因為要償還關聯公司對金蝶的借款等。

Webb表示，正常管理層在6月20日理應了解今年首5個月管理會計（Management accounting），加上既然金蝶提供作企業資源規劃（ERP）的軟件，如果這軟件確能幫助公司營運，金蝶主席出售股份時，理應已知道純利會下跌。

稱償還關聯公司借款個人慈善活動

金蝶表示，徐少春減持原因主要是為了償還關聯公司對金蝶的借款，同時用作個人慈善活動，例如徐少春向母校東南大學捐款4500萬元人民幣，以及其他個人資金用途。

金蝶又稱，減持與盈警之間沒有任何關聯，公司始終嚴格按照上市公司規定執行，因此不存在違反上市條例。金蝶稱，早在幾個月前，徐少春亦希望盡早處理私有化時候留下的債務，後續時不斷和券商等機構的溝通，據了解，徐少春是指2016年將3個雲服務業務私有化。