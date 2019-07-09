經濟
下一篇 上一篇

大股東盈警前減持 金蝶：不違上市條例

【明報專訊】金蝶國際（0268）再被推上風口浪尖，上周五收市後發盈警，但主席兼大股東徐少春被發現在盈警前16天，即6月19日減持套現5.04億元，昨日金碟即急插13.53%，收報6.9元。

股價昨急插14%

曾發表「金蝶國際的內在泡沫」、有股壇長毛之稱的David Webb早前回應本報查詢時表示，證監會應該介入徹查金蝶主席行為。金蝶則稱，減持與盈警之間沒有任何關聯，不存在違反上市條例說法，徐少春減持是因為要償還關聯公司對金蝶的借款等。

Webb表示，正常管理層在6月20日理應了解今年首5個月管理會計（Management accounting），加上既然金蝶提供作企業資源規劃（ERP）的軟件，如果這軟件確能幫助公司營運，金蝶主席出售股份時，理應已知道純利會下跌。

稱償還關聯公司借款個人慈善活動

金蝶表示，徐少春減持原因主要是為了償還關聯公司對金蝶的借款，同時用作個人慈善活動，例如徐少春向母校東南大學捐款4500萬元人民幣，以及其他個人資金用途。

金蝶又稱，減持與盈警之間沒有任何關聯，公司始終嚴格按照上市公司規定執行，因此不存在違反上市條例。金蝶稱，早在幾個月前，徐少春亦希望盡早處理私有化時候留下的債務，後續時不斷和券商等機構的溝通，據了解，徐少春是指2016年將3個雲服務業務私有化。

相關字詞﹕減持 證監會 盈警 徐少春 金蝶國際

上 / 下一篇新聞

美團禁售期未過 創辦人擬押特權股 上市不足1年 最多涉83億市值股份
美團禁售期未過 創辦人擬押特權股 上市不足1年 最多涉83億市值股份
A類股一旦轉讓 10倍投票權即失效
A類股一旦轉讓 10倍投票權即失效
減息預期降溫 恒指瀉443點
減息預期降溫 恒指瀉443點
美銀美林：港銀下半年料加息0.125厘
美銀美林：港銀下半年料加息0.125厘
「商界木蘭」被拘 承興國際再跌80%
「商界木蘭」被拘 承興國際再跌80%
百威亞太孖展增至94億
百威亞太孖展增至94億
吉利發盈警 削全年銷量預測一成 大摩接力唱淡 目標價劈至5元
吉利發盈警 削全年銷量預測一成 大摩接力唱淡 目標價劈至5元
環保升級拖累傳統車銷售
環保升級拖累傳統車銷售
港視6月生意急增47% 訂單量新高
港視6月生意急增47% 訂單量新高
中國6月外儲增加182億美元
中國6月外儲增加182億美元
標普：包商行被接管削銀行融資
標普：包商行被接管削銀行融資
Monkey Tree教育中心申上市
Monkey Tree教育中心申上市
騰訊向2.4萬員工 派120億元股份
騰訊向2.4萬員工 派120億元股份
安踏再被狙擊 渾水：涉操縱盈利 股價曾挫9% 午後停牌待澄清
安踏再被狙擊 渾水：涉操縱盈利 股價曾挫9% 午後停牌待澄清
丘鈦上月銷售數據 按月減逾一成
丘鈦上月銷售數據 按月減逾一成
中國次季風投交易挫77％ 受累中美貿易摩擦 初創估值偏高
中國次季風投交易挫77％ 受累中美貿易摩擦 初創估值偏高
德銀重組涉648億 2022年前裁員1.8萬
德銀重組涉648億 2022年前裁員1.8萬
擬上市前發債 WeWork集資312億
擬上市前發債 WeWork集資312億
英航客戶資料外泄或罰18億
英航客戶資料外泄或罰18億
陳茂峰﹕政制不公衍生裙帶政治 成香港深層次問題
陳茂峰﹕政制不公衍生裙帶政治 成香港深層次問題
零盈餘負資產可靠兼職改善
零盈餘負資產可靠兼職改善
張兆聰﹕新能源抗跌 龍源逆巿升可留意
張兆聰﹕新能源抗跌 龍源逆巿升可留意
金曹﹕港股急跌 期權盤相對冷靜
金曹﹕港股急跌 期權盤相對冷靜
技術取勝﹕統一有望上試9.5元
技術取勝﹕統一有望上試9.5元
袁天凡伉儷贊助母校學生 赴大灣區實習
袁天凡伉儷贊助母校學生 赴大灣區實習
喜茶獲騰訊等新輪融資 估值達90億人幣
喜茶獲騰訊等新輪融資 估值達90億人幣
劉思明﹕科網股受壓 房託濠賭可吼
劉思明﹕科網股受壓 房託濠賭可吼
周顯﹕因「禍」得福勵志故事
周顯﹕因「禍」得福勵志故事
淡友新武器 兩倍反向恒指ETF 南方東英李雪恒：波動市不利回報 不宜長揸
淡友新武器 兩倍反向恒指ETF 南方東英李雪恒：波動市不利回報 不宜長揸
湯文亮﹕空城計其實是空營計
湯文亮﹕空城計其實是空營計
晟林折實均呎3.1萬 今年九龍最貴新盤 1房洗手盆置浴室外 741萬入場
晟林折實均呎3.1萬 今年九龍最貴新盤 1房洗手盆置浴室外 741萬入場
話你知﹕福晟9.2億購入 均呎2.8萬
話你知﹕福晟9.2億購入 均呎2.8萬
「龍牀盤」加推120伙 折實均呎重返劈價前
「龍牀盤」加推120伙 折實均呎重返劈價前
賭王二太5798萬沽玫瑰新邨
賭王二太5798萬沽玫瑰新邨
前杜老誌夜總會舊址 近9億易手
前杜老誌夜總會舊址 近9億易手