經濟
下一篇 上一篇

安踏再被狙擊 渾水：涉操縱盈利 股價曾挫9% 午後停牌待澄清

【明報專訊】體育股龍頭安踏（2020）在短短兩月內再遭沽空機構狙擊，今次出手的是當年帶頭狙擊中資股的渾水（Muddy Waters），以「湯碗中的糞便（Turds in the Punchbowl ）」為題，聲稱擁有安踏造假的鐵證（Smoking Gun），指其經營利潤之高非因經營出色，而是透過秘密控制多家分銷商所致。受消息影響，安踏昨早市曾急跌至50.5元或8.7%，早市收報51.25元，跌7.32%，集團申請下午1時起停牌，至截稿前尚未見公司有澄清。

明報記者 方楚茵

《華爾街日報》引述渾水創辦人Carson Block指出，雖然相信安踏股價將會下跌，但公司擁有實際業務，故目標價並非是零，亦無為安踏設定目標價。他又指今次只是沽空報告的第一部分。

今次為沽空報告第一部分

渾水在昨日報告內形容，安踏的完美背後隱瞞可怕事實。在集團秘密持有27家經銷商，當中至少25家表面為一級經銷商，估計在安踏的一級經銷商總數46家中，可能有超過40家受集團控制。這批經銷商已佔安踏品牌總銷售額約七成，安踏則一直謊稱這批一級經銷商為獨立第三方。

指近九成一級經銷商由集團控制

渾水稱，安踏高級管理層一直知道集團秘密控制這些經銷商，並藉「代理人（proxy owners）」隱瞞實控的事實，他們甚至稱呼這批經銷商為「子公司」，相信安踏能控制這批子公司並操縱其財務狀况。

今次渾水在報告引述了包括中國工商總局文件、信用報告及網上文章等，又訪問多名安踏現役及前員工，當中集團前高級管理層A先生在問答中指出，安踏主席丁世忠及執行董事吳永華在該批分銷商中有控制權益，亦即投資了該批公司，反映集團實控這批被稱為「子公司」的分銷商，並藉此操縱公司盈利。

兩年3度遭「空襲」

安踏計及今次已是兩年內三遇狙擊，前兩次分別是GMT Research在2018年6月狙擊內地體育用品股，GMT針對安踏提出五大指控，包括盈利能力指標過高、現金或預付帳款等的異常等；其後殺人鯨資本（Blue Orca）再在2019年5月指控集團誇大FILA在中國的零售收入，FILA的店效亦高於大多數同業，好得令人難以置信、集團3年更換3名首席財務官等。

相關字詞﹕分銷商 華爾街日報 渾水 丁世忠 安踏

上 / 下一篇新聞

美團禁售期未過 創辦人擬押特權股 上市不足1年 最多涉83億市值股份
美團禁售期未過 創辦人擬押特權股 上市不足1年 最多涉83億市值股份
A類股一旦轉讓 10倍投票權即失效
A類股一旦轉讓 10倍投票權即失效
減息預期降溫 恒指瀉443點
減息預期降溫 恒指瀉443點
美銀美林：港銀下半年料加息0.125厘
美銀美林：港銀下半年料加息0.125厘
「商界木蘭」被拘 承興國際再跌80%
「商界木蘭」被拘 承興國際再跌80%
百威亞太孖展增至94億
百威亞太孖展增至94億
吉利發盈警 削全年銷量預測一成 大摩接力唱淡 目標價劈至5元
吉利發盈警 削全年銷量預測一成 大摩接力唱淡 目標價劈至5元
環保升級拖累傳統車銷售
環保升級拖累傳統車銷售
港視6月生意急增47% 訂單量新高
港視6月生意急增47% 訂單量新高
中國6月外儲增加182億美元
中國6月外儲增加182億美元
標普：包商行被接管削銀行融資
標普：包商行被接管削銀行融資
Monkey Tree教育中心申上市
Monkey Tree教育中心申上市
騰訊向2.4萬員工 派120億元股份
騰訊向2.4萬員工 派120億元股份
大股東盈警前減持 金蝶：不違上市條例
大股東盈警前減持 金蝶：不違上市條例
丘鈦上月銷售數據 按月減逾一成
丘鈦上月銷售數據 按月減逾一成
中國次季風投交易挫77％ 受累中美貿易摩擦 初創估值偏高
中國次季風投交易挫77％ 受累中美貿易摩擦 初創估值偏高
德銀重組涉648億 2022年前裁員1.8萬
德銀重組涉648億 2022年前裁員1.8萬
擬上市前發債 WeWork集資312億
擬上市前發債 WeWork集資312億
英航客戶資料外泄或罰18億
英航客戶資料外泄或罰18億
陳茂峰﹕政制不公衍生裙帶政治 成香港深層次問題
陳茂峰﹕政制不公衍生裙帶政治 成香港深層次問題
零盈餘負資產可靠兼職改善
零盈餘負資產可靠兼職改善
張兆聰﹕新能源抗跌 龍源逆巿升可留意
張兆聰﹕新能源抗跌 龍源逆巿升可留意
金曹﹕港股急跌 期權盤相對冷靜
金曹﹕港股急跌 期權盤相對冷靜
技術取勝﹕統一有望上試9.5元
技術取勝﹕統一有望上試9.5元
袁天凡伉儷贊助母校學生 赴大灣區實習
袁天凡伉儷贊助母校學生 赴大灣區實習
喜茶獲騰訊等新輪融資 估值達90億人幣
喜茶獲騰訊等新輪融資 估值達90億人幣
劉思明﹕科網股受壓 房託濠賭可吼
劉思明﹕科網股受壓 房託濠賭可吼
周顯﹕因「禍」得福勵志故事
周顯﹕因「禍」得福勵志故事
淡友新武器 兩倍反向恒指ETF 南方東英李雪恒：波動市不利回報 不宜長揸
淡友新武器 兩倍反向恒指ETF 南方東英李雪恒：波動市不利回報 不宜長揸
湯文亮﹕空城計其實是空營計
湯文亮﹕空城計其實是空營計
晟林折實均呎3.1萬 今年九龍最貴新盤 1房洗手盆置浴室外 741萬入場
晟林折實均呎3.1萬 今年九龍最貴新盤 1房洗手盆置浴室外 741萬入場
話你知﹕福晟9.2億購入 均呎2.8萬
話你知﹕福晟9.2億購入 均呎2.8萬
「龍牀盤」加推120伙 折實均呎重返劈價前
「龍牀盤」加推120伙 折實均呎重返劈價前
賭王二太5798萬沽玫瑰新邨
賭王二太5798萬沽玫瑰新邨
前杜老誌夜總會舊址 近9億易手
前杜老誌夜總會舊址 近9億易手