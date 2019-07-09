安踏再被狙擊 渾水：涉操縱盈利 股價曾挫9% 午後停牌待澄清

明報記者 方楚茵

《華爾街日報》引述渾水創辦人Carson Block指出，雖然相信安踏股價將會下跌，但公司擁有實際業務，故目標價並非是零，亦無為安踏設定目標價。他又指今次只是沽空報告的第一部分。

今次為沽空報告第一部分

渾水在昨日報告內形容，安踏的完美背後隱瞞可怕事實。在集團秘密持有27家經銷商，當中至少25家表面為一級經銷商，估計在安踏的一級經銷商總數46家中，可能有超過40家受集團控制。這批經銷商已佔安踏品牌總銷售額約七成，安踏則一直謊稱這批一級經銷商為獨立第三方。

指近九成一級經銷商由集團控制

渾水稱，安踏高級管理層一直知道集團秘密控制這些經銷商，並藉「代理人（proxy owners）」隱瞞實控的事實，他們甚至稱呼這批經銷商為「子公司」，相信安踏能控制這批子公司並操縱其財務狀况。

今次渾水在報告引述了包括中國工商總局文件、信用報告及網上文章等，又訪問多名安踏現役及前員工，當中集團前高級管理層A先生在問答中指出，安踏主席丁世忠及執行董事吳永華在該批分銷商中有控制權益，亦即投資了該批公司，反映集團實控這批被稱為「子公司」的分銷商，並藉此操縱公司盈利。

兩年3度遭「空襲」

安踏計及今次已是兩年內三遇狙擊，前兩次分別是GMT Research在2018年6月狙擊內地體育用品股，GMT針對安踏提出五大指控，包括盈利能力指標過高、現金或預付帳款等的異常等；其後殺人鯨資本（Blue Orca）再在2019年5月指控集團誇大FILA在中國的零售收入，FILA的店效亦高於大多數同業，好得令人難以置信、集團3年更換3名首席財務官等。