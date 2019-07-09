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港視6月生意急增47% 訂單量新高

【明報專訊】香港電視（1137）昨日公布4至6月未經審核營運數據，受惠競爭對手在6月被網民呼籲杯葛下，港視上月平均每日訂單數量達到15000宗，較去年同期大幅增加49%兼創新高，與5月份的訂單量相比則微升8.6%，平均訂單值為500元，而4月及5月生意亦有顯著增長。

本港上月起爆發大規模社會運動反對修訂《逃犯條例》，港視主要競爭對手之一「士多」創辦人凌俊傑曾於6月12日晚上在自己的社交平台上發表撐修例言論，激起民憤，其專頁粉絲數目在一兩天內急跌近3萬人，不少網民更表明會轉為光顧港視的HKTVmall。

第2季度交易額大幅增44%

根據港視最新數據，公司6月訂單總商品交易額為2.25億元，按年上升47%，是第二季度內升幅最多的一個月份，單月平均每日錄得1.5萬宗訂單，更是港視2018年4月公布有關數據以來最高紀錄。平均訂單值為500元，訂單總商品交易額錄2.25億元，按年增47%。

至於4月及5月的訂單總商品交易額則分別為1.92億元及2.35億元，按年升46%及39%： 4月份平均每日訂單數量達1.23萬宗，平均訂單值為521元，以訂單數量計算，較去年同期升34%； 5月份平均每日訂單數量達1.38萬宗，較去年同期升28%，平均訂單值為548元。整體而言，港視全個第二季度總交易額較去年同期大幅增加44%。

事實上，除了營業額，香港電視的股價亦見明顯升幅。港視在6月12日的收市價為3.32元，昨日收報5.12元，股價累計升54%。然而，香港電視在早前3月公布業績時，曾表示今年的營業額目標是32億元，但本年度首季只錄得6.34億元的銷售額，次季銷售額為6.52億港元，距離目標仍有近19億港元的差距。

另外港視同時公布，截至2019年6月登入HKTVmall或HoKoBuy產品詳細資料頁面或於平台上搜索產品的獨立設備為156.3萬，同年3月登入獨立設備數目為164.5萬。

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