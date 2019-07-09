環保升級拖累傳統車銷售

對比原本的「國五標」，國六標對汽車廢氣排放的要求更嚴格，新標準原本定在明年7月實行，但去年底卻突然宣布提前至今年7月執行，這令車企須要在新標準實行前，盡快生產及銷售國五標汽車庫存，但同時消費者的買車意欲愈來愈低。

吉利加強電動車業務

傳統車銷情受環保新標準限制，同時內地繼續大力推動電動車發展。中國汽車工業協會公布的首5個月全國汽車銷量按年下降13%，但電動車銷量卻按年增長41.5%。此外，吉利上半年汽車總銷量按年跌15%，但其新能源及電氣化車累計銷量達到5.76萬輛，按年激增3倍，尤其是5月和6月銷量更連續兩個月突破1萬輛。吉利近期在電動車業務的動作也較多，今年3月母公司吉利控股宣布與Benz母公司戴姆勒（Daimler）設合資公司，發展高檔純電動智能車品牌Smart；上月吉利旗下上海華普國潤又與韓國的LG化學成立合營公司，主要從事生產及銷售電動汽車電池。事實上，內地車企不單面對市場遇冷的內憂，據商務部上星期公布，至2022年將取消汽車行業的所有外資持股限制，換句話說，中資車企在3年後，將面對真正的市場競爭。