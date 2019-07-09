經濟
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吉利發盈警 削全年銷量預測一成 大摩接力唱淡 目標價劈至5元

【明報專訊】連環遭大行唱淡及狠削目標價的汽車股吉利（0175）昨日收市後發盈警，預料今年上半年純利將比去年同期的66.7億元（人民幣．下同）減少40%左右，即只得約40.02億元。同日吉利公布的6月銷售繼續錄得按年跌幅，公司宣布將原定全年銷量目標由151萬輛下調10%至136萬輛。

明報記者 陳子凌

吉利指出，純利下跌是由於中國市場汽車整體銷量下跌超出預期，及公司主動減少經銷商總庫存，令上半年銷量及利潤率產生負面影響，但強調公司整體營運仍維持良好及完整，整體財政狀况亦維持穩健。

6月總銷量9.1萬輛 按年大減29%

事實上，其同日公布的最新汽車銷售情况持續不理想，6月總銷量為9.08萬輛，雖然已較5月增加1%，但按年大幅減少約29%。累計上半年，吉利汽車總銷量只有65.17萬輛，按年減少15%，僅佔全年銷售目標151萬輛的43%。

吉利直言，鑑於今年以來中國市場的汽車整體銷量下跌超出預期，加上公司主動減少經銷商總庫存，使上半年的汽車總銷量低於原定預期。再者，吉利認為今年剩餘時間，中國汽車市場仍存在持續不確定性，因此決定將原定全年銷量目標由151萬輛下調至136萬輛，減幅達10%。

股價昨再跌4%至12.16元

吉利股價昨日收報12.16元，跌4.1%，連跌3個交易日，累計跌幅12%。公司發盈警前，多家大行已「洞悉先機」率先唱淡。除了上星期花旗宣布決定下調吉利評級，由原來「中性」降至「沽售」，並大削其目標價逾43%，由原來的16.4元降至9.3元，並直言吉利的黃金時代已結束之外，摩根士丹利昨日也發表報告，將吉利目標價由8元下調37.5%至5元，維持「減持」評級。

報告：削研發減新車 影響前景

報告認為，吉利的銷售增長惡化，同時削減研發團隊25%及計劃減少2020年新款車推出，相信吉利正面對削減成本壓力；又由於吉利一直依靠新產品去保持盈利能力，預料此舉或影響其長遠前景。該行預計吉汽上半年純利只有約35億元，按年跌48%，並下調今年全年盈利預測39%至70億元，即按年跌44%。

另外，中國乘用車市場訊息聯席會昨日公布，內地6月廣義乘用車零售銷量為180萬輛，按年增長4.9%，為13個月來首次錄得按年增長。

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