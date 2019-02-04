美銀美林：港銀下半年料加息0.125厘

美銀美林報告指出，近日港元資金趨緊，相信主要因為有大型新股，而HIBOR（香港銀行同業拆息）倒掛，即短期利率高於長期利率，亦印證市場認為資金緊張只屬短暫。該行相信，雖然近日資金緊張，但港元存款利率不會上升，除非在港匯重新跌至7.85水平，導致總結餘收縮才有可能推升銀行的港元存款利率，從而再推高非存款的資金成本。該行相信這情况可能在新股效應後出現，香港銀行體系總結餘可能在年底前減至只有100億元，香港銀行將在下半年調升最優惠利率12.5點子。

港匯回落至7.8 拆息微跌

報告又指出，金管局有兩個方法可以緩解緊絀的資金供應，首先是讓外匯基金票據到期而不續發，就可以讓流動性回歸同業市場。該行提到，在本月10日及17日分別有810億元及780億元的外匯基金票據到期，可以讓現時僅540億元的銀行體系總結餘回升。

昨日港元拆息稍為回落，但仍處於高位，隔夜拆息回落至2.22厘，一周及兩周拆息仍高企在3厘以上，一個月拆息則回落至2.68厘。港匯則回落至7.8，昨晚最低見7.8013。