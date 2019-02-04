減息預期降溫 恒指瀉443點

聯儲局減息半厘機率跌至5％

6月份美國非農數據較預期好，憧憬大幅減息的投資者被潑冷水，根據利率期貨，7月聯儲局減息50點子（1厘等於100點子）的機會率由兩成降至約5％，絕大部分預期只減25點子。而至今年底前的減息次數，亦由上周的兩次以上，減至兩次或以下。

投資者清醒過後，減持早前過多的好倉，恒指昨日裂口低開261點，早段最多跌580點至28,194點，一度跌至上月19日大升裂口的頂部。恒指收報28,331點，跌443點，國指報10,725點，跌170點，成交僅757億元。內地A股跌幅為亞太區最大，上證綜指跌2.58％，滬深300指數及深圳創業板均跌逾2％。

減息預期降溫，地產股跌，恒地（0012）及新世界（0017）均跌2％。重磅股騰訊（0700）跌2.4％至351元，友邦（1299）跌1.9％至84.55元。

分析：息口預期將左右大市走勢

京華山一研究部主管彭偉新表示，早前投資者不單預期美國年內減息3次，甚至認為香港會跟減，但現時有較多經濟師認為美國即使減息，亦不是重啟減息周期，而且香港不但不會跟減，更有可能加息。這種較理性的分析重新主導投資者情緒，令股市出現調整。由於貿易戰暫時處於等待階段，市場聚焦聯儲局議息會議，估計至月底議息前，息口的討論都會左右大市氣氛。

摩根士丹利發表報告指出，全球股票的風險回報較其他資產更差，特別是在未來3個月，因此將環球股票的評級下調至「減持」，相對基準指數的配置比重由「-1」下調至「-4」（見圖），是歷次評核以來最低。該行主要調低美國及新興市場股市配置，並增加對日本和新興市場政府債券的配置。

大摩下調美國新興市場股票配置

大摩認為，中美兩國雖然暫時停止貿易戰，但沒有解決基本因素惡化的問題，全球各地的PMI均不斷惡化，表明宏觀環境存在大量下行風險，市場的盈利預測太過樂觀。同一時間，市場對於央行寬鬆的預期仍然較高。