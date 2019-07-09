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A類股一旦轉讓 10倍投票權即失效

【明報專訊】港交所（0388）去年修改上市規則，容許同股不同權公司來港上市，原意是讓新經濟公司的創辦人在上市後仍可維持在公司的決策權，故股份分成兩批，即「一股十票」的A類股及「一股一票」的B類股。據港交所當時的諮詢總結文件，「不同投票權股份轉換為普通股，必須按一換一比率轉換」，同時列明一旦A類股股份持有人如身故、轉讓股份、不再出任公司董事或被聯交所認為不再適合出任上市公司董事，其持有股份附帶的多重投票權將「永遠失效」。

小米雷軍獲發B類股 倘售股「成本」較低

對於同股不同權公司而言，股東要出售A類股套現的成本實際更高，因為出售的不止股份，亦要放棄具「多重投票權」的股份，惟美團點評（3690）王興沒持有B類股，所以他要部署股權質押貸款，就只能用手上的特權股。

另一隻同股不同權公司小米（1810）創辦人雷軍受公司「器重」，去年4月已獲公司發行6360萬股或當時市值約98.3億元（人民幣•下同）的B類股，作為「回報雷軍對公司的貢獻」，令雷軍當時已持有約2.28億B類股。小米在今年1月曾三度回購公司股份，並於2月1日將回購股份註銷，同日雷軍將近359萬股A股以一換一方式換成B類股。公司當時表示，該舉為使註銷回購股份後，不會影響不同股權的股份比例。而換股後，雷軍維持持有A類股的比例為64.15%。

相關字詞﹕港交所 同股不同權 押股 質押股票 王興 雷軍 美團點評 美團 小米

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