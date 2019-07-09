A類股一旦轉讓 10倍投票權即失效

小米雷軍獲發B類股 倘售股「成本」較低

對於同股不同權公司而言，股東要出售A類股套現的成本實際更高，因為出售的不止股份，亦要放棄具「多重投票權」的股份，惟美團點評（3690）王興沒持有B類股，所以他要部署股權質押貸款，就只能用手上的特權股。

另一隻同股不同權公司小米（1810）創辦人雷軍受公司「器重」，去年4月已獲公司發行6360萬股或當時市值約98.3億元（人民幣•下同）的B類股，作為「回報雷軍對公司的貢獻」，令雷軍當時已持有約2.28億B類股。小米在今年1月曾三度回購公司股份，並於2月1日將回購股份註銷，同日雷軍將近359萬股A股以一換一方式換成B類股。公司當時表示，該舉為使註銷回購股份後，不會影響不同股權的股份比例。而換股後，雷軍維持持有A類股的比例為64.15%。