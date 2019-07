美團禁售期未過 創辦人擬押特權股 上市不足1年 最多涉83億市值股份

明報記者 李哲毅

美團在去年9月20日以69元上市,其後表現反覆,今年1月更一度跌至41.2元低位,較招股價跌逾40%,但近期走勢回勇,上周四(7月4日)更挑戰70元大關,昨日收報68.65元,較招股價低0.51%。

據聯交所資料顯示,美團大股東兼聯合創始人王興申報,本月4日已獲相關財務機構(certain financial institutions)批准,在特定事件(the occurrence of certain events)發生後,可出售最多1.22億股A類股,以美團昨日收市價計,市值相當於約83億元。美團發言人回應,相關措施是為股權質押貸款,並非減持股份。

發言人:不涉減持股份

據了解,王興暫時未有質押股權貸款,今次王興獲相關財務機構批准向「貸款銀行」質押股份,在特定事件發生後,「貸款銀行」可出售最多相當於公司已發行A類股10%的股份。值得留意的是,上市前投資者及基礎投資者股份已在今年3月20日解禁,而控股股東的禁售期會維持到今年9月20日之前。由於王興目前仍需遵守股份禁售期,估計申報中提及的「財務機構」,應為美團上市保薦人投行。

押股倘被斬倉 投票權逾三成仍屬大股東

現時王興持有5.73億A類股,佔已發行A類加B類股只有9.92%,但在同股不同權制度下,每股A類股份的投票權是10票,B類股份的投票權為1票,王興投票權達46.24%(見圖),力壓第一大股東騰訊(0700)。即使王興質押最多一成股權,並最終遭「斬倉」,悉數出售上限的1.22億股A類股,其持股量將下降至7.8%,但王興的投票權仍達36.35%,仍為單一大股東。

另一創始人特權股轉讓至家族信託

美團點評的另一聯合創始人王慧文亦曾進行涉及A類特權股的操作,去年12月王慧文成功向港交所申請將其透過名下子公司所持有的A類「特權股」,轉讓到王慧文名下的家族信託。

值得注意的是,《上市規則》列明如果A類股份持有人一旦不再是公司董事或身故,其所控制的A類股投票特權將會終止及變成「一股一票」的B類股,惟當時公告中未有提及,一旦王慧文不再出任公司董事,其透過家族信託持有的A類股會否同樣變成B類股。

今年3月起陸續有員工根據上市前僱員股份激勵計劃及獲發激勵股份,估計涉約2.8億B股,佔B類股份股本約5.55%,以美團昨日收市價計,市值相當於約192.12億元。