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美團禁售期未過 創辦人擬押特權股 上市不足1年 最多涉83億市值股份

【明報專訊】香港第二隻同股不同權（WVR）上市公司美團點評（3690）上市不足一年，創始人王興已醞釀質押股權貸款，有機會成為首家出售A類特權股的WVR股。美團點評股價昨跌0.65%，報68.65元，成交金額約6.95億元，沽空金額約2.63億元。

明報記者 李哲毅

美團在去年9月20日以69元上市，其後表現反覆，今年1月更一度跌至41.2元低位，較招股價跌逾40%，但近期走勢回勇，上周四（7月4日）更挑戰70元大關，昨日收報68.65元，較招股價低0.51%。

據聯交所資料顯示，美團大股東兼聯合創始人王興申報，本月4日已獲相關財務機構（certain financial institutions）批准，在特定事件（the occurrence of certain events）發生後，可出售最多1.22億股A類股，以美團昨日收市價計，市值相當於約83億元。美團發言人回應，相關措施是為股權質押貸款，並非減持股份。

發言人：不涉減持股份

據了解，王興暫時未有質押股權貸款，今次王興獲相關財務機構批准向「貸款銀行」質押股份，在特定事件發生後，「貸款銀行」可出售最多相當於公司已發行A類股10%的股份。值得留意的是，上市前投資者及基礎投資者股份已在今年3月20日解禁，而控股股東的禁售期會維持到今年9月20日之前。由於王興目前仍需遵守股份禁售期，估計申報中提及的「財務機構」，應為美團上市保薦人投行。

押股倘被斬倉 投票權逾三成仍屬大股東

現時王興持有5.73億A類股，佔已發行A類加B類股只有9.92%，但在同股不同權制度下，每股A類股份的投票權是10票，B類股份的投票權為1票，王興投票權達46.24%（見圖），力壓第一大股東騰訊（0700）。即使王興質押最多一成股權，並最終遭「斬倉」，悉數出售上限的1.22億股A類股，其持股量將下降至7.8%，但王興的投票權仍達36.35%，仍為單一大股東。

另一創始人特權股轉讓至家族信託

美團點評的另一聯合創始人王慧文亦曾進行涉及A類特權股的操作，去年12月王慧文成功向港交所申請將其透過名下子公司所持有的A類「特權股」，轉讓到王慧文名下的家族信託。

值得注意的是，《上市規則》列明如果A類股份持有人一旦不再是公司董事或身故，其所控制的A類股投票特權將會終止及變成「一股一票」的B類股，惟當時公告中未有提及，一旦王慧文不再出任公司董事，其透過家族信託持有的A類股會否同樣變成B類股。

今年3月起陸續有員工根據上市前僱員股份激勵計劃及獲發激勵股份，估計涉約2.8億B股，佔B類股份股本約5.55%，以美團昨日收市價計，市值相當於約192.12億元。

相關字詞﹕王興 押股 美團點評 同股不同權 港交所

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