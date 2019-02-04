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全面家傭保險年費600元起

【明報專訊】家有一老，如有一寶，然而，照顧長者的工作實在毫不簡單，在體力和精神上也消耗甚巨。因此，近年不少港人也會選擇聘請外傭分擔照顧工作。聘請外傭協助一方面可減輕負擔，但作為僱主也有很多地方需要留意，首要是購買全面的保險，為雙方做好保障。

撰文：李凱茵

市面上的外傭保險計劃選擇甚多，大部分手續經互聯網已可輕易完成，保障範圍愈大，保費愈高。一般最全面的保障每年保費介乎600至700元。除了最基本、法例上必須購買的僱主責任保險外，還有其他如醫療保障、忠誠保障等項目讓僱主選擇。

海外僱傭在港工作，僱主須負責外傭的醫療費用。家傭保險在醫療相關保障分開多個範疇，較常見的有人身意外、住院醫療、門診治療和牙醫治療。或許有人認為門診醫療費用有限，不值得多花數百元去升級至有關保障，目前的計劃大多以每天每次150至200元的金額賠償門診治療費用，雖然未能足額賠償動輒400元的診療開支，但事實上小病小痛去門診進行治療的機會十分之多。舉例一年兩次接受門診治療，獲300至400元的賠償，相對每年約700元的保費來說，已是十分大的佔比。

不保嚴重疾病 須另購附加保障

當外傭不幸患上嚴重疾病如癌症、心臟病等，即使醫療費用昂貴，作為僱主也要負起責任。事實上各個家傭保險計劃的住院醫療費用保障，都肯定不足以彌補相關的開支。其中AIG和豐隆的計劃列明癌症和心臟病在住院及手術的賠償範疇中屬不保項目。不過，擔心外傭患嚴重疾病時需負上高額醫療費的僱主也不用憂心，個別公司有提供附加嚴重疾病的保障。例如豐隆保險可選擇另購附加嚴重疾病保障，若外傭患上指定10種嚴重疾病，會以實報實銷形式賠償最高10萬或20萬元。保誠也有類似的附加保障，受保疾病有40種，倘患上指定疾病，計劃中住院及手術費用的賠償上限，會由3萬提高至15萬元，並不會就此範疇下的分項再設最高賠償額。

責任忠誠保障 防偷竊損失

外傭的責任保障也值得留意，當外傭在工作期間意外導致公共物品損毁或他人受傷，僱主遭到索償時，就可把賠償轉嫁至保險公司。由於這類索償的金額可以十分龐大，如有這項賠償可減輕意外發生後僱主的財務壓力。另外，長者特別喜歡把貴重物品放在家中，如外傭不誠實行為或偷竊蒙受損失，包括未經僱主許可打長途電話，計劃中的忠誠保障部份會賠償損失或費用，每年保額由4000至1萬元不等。

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