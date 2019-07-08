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沙田中心價升量跌 本月未開齋

【明報專訊】上月多個新盤出籠，加上修訂《逃犯條例》爭議，令二手交投持續受壓。樓齡近40年的老牌屋苑沙田中心，上月僅錄1宗成交，代理預期，本月買家觀望態度持續，料屋苑價升量跌的形勢暫時不變。

明報記者 許碧珊

今年初沙田中心呎價回穩至約1.8萬至1.9萬元水平，上月成交宗數卻跌至僅1宗，比3月高位的11宗大跌九成，屋苑近月轉售為租比例趨增。中原副分區營業經理杜文俊表示，屋苑近月平均每月成交約3至4宗，因市場充斥不明朗因素，睇樓量銳減，加上3至5月消耗大量盤源，導致上月僅錄1宗成交，本月首3日仍未開齋。杜續稱，上述成交為沙田中心E座中層D室，實用面積301方呎，上月25日以588萬元成交，實呎19535元。原業主2008年2月173.8萬元購入，帳面獲利414.2萬元或約2.4倍。

鳳德邨未補價526萬 全港公屋王

私宅價格高企，部分買家轉投資助房屋，推高公二及居二市場價格。黃大仙鳳德邨錄公屋破頂成交，為全港公屋王。市場消息指，鳳德邨雪鳳樓高層3室，實用面積598方呎，屬3房間隔，以526萬元（未補地價）獲綠表客承接，實呎8796元，成交價創全港未補地價公屋新高。原業主於1998年以36.7萬元（未補地價）購入單位，持貨21年，帳面獲利489.3萬元或約13.3倍。

大圍海福兩房720萬破頂

大圍居屋海福花園成交價亦創屋苑新高。利嘉閣市務經理古向嘉表示，上述單位為海福花園2座低層A室，實用面積506方呎，2房間隔，新近以720萬元(已補地價)易手，創屋苑成交價新高，實呎14229元。原業主於2011年以318萬元(已補地價)購入單位，持貨8年，帳面獲利402萬元或近1.3倍。

逸濤灣兩房高見1480萬

私宅方面，西灣河逸濤灣錄連租約兩房新高成交。中原高級區域營業董事陳凱超表示，上述單位為逸濤灣4座高層A室，實用面積574方呎，以1480萬元連租約售出，實呎25784元，成交價創屋苑2房新高。原業主於2003年以420.5萬元購入單位，持貨16年，帳面獲利1059.5萬元或逾2.5倍。

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