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Waterfront Suites臨海出租住宅

【明報專訊】港島東商業發展成熟，帶動出租式住宅需求上升，其中永泰（0369）旗下Waterfront Suites，位處筲箕灣臨海地段，以坐擁全海景招徠。全數單位除附有精致裝修及家俬外，廚具以至各類餐具一應俱全。項目特設免費穿梭巴士前往鰂魚涌、金鐘等商業區，以切合環球商務客需要。

明報記者 張允亭

攝影 蘇智鑫

Waterfront Suites為單幢項目，位於筲箕灣愛德街1號，距離港鐵西灣河站約10分鐘步程，交通便利為項目賣點之一。項目提供74伙，戶型涵蓋開放式至3房，單位建築面積介乎345至1363方呎。發展商現時提供的租約期，由最少一個月至最長一年，月租介乎2.88萬至13.3萬元，平均建呎呎租高見80元。租金已包管理費、差餉、水電費和洗衣費等。

開放式月租2.88萬入場

發展商早前開放多個現樓連裝修示範單位，其中一個位於22樓1室，建築面積713方呎，屬2房間隔。單位採現代簡約風格設計，以淺色為主調，純白色牆身，配以淺色木地板，另設落地玻璃大窗，引入自然光，令室內感覺格外整潔明亮。位於玄關右方的開放式廚房，設有曲尺工作枱，並配備品牌家電、廚具及餐具。

該單位主人房以方形開則，靠牆放置雙人牀及衣櫃，並設有掛牆電視。同時，睡房備有落地玻璃門連接露台，住客在睡房亦可欣賞藍天碧海景致。浴室方面，以雲石鋪砌，並採用乾濕分隔設計，設有淋浴間、浴櫃及梳妝鏡，另提供品牌洗浴用品。

盡享智慧家居生活

項目中每戶均配備網絡連線及iPad，讓住客按個人喜好調校室內燈光，營造不同氣氛。另單位設有無線門匙，住戶只要用手機應用程式，便可替代傳統房卡開門。住客亦可以通過該手機應用程式聯絡服務員，以安排每周兩次的清潔服務。

會所設施方面，位於大堂左方的Lounge，每天會向住客免費供應早餐、雞尾酒和餐前小食等。Lounge對出設有室外游泳池連水壓按摩，可為住客安排池畔燒烤派對。此外，位於一樓的健身室內備有各類健身器材，同層的設施包括閱讀區、免費自助洗衣間等。住客也可按需要選用額外服務，如參與健康課程、個人健身教練、外賣及送餐、轎車服務等，惟以上額外服務需另作收費。

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